С час напред: Тази нощ преминаваме към лятното часово време
Пет титли за България във втория ден от турнира "Дан Колов - Никола Петров"

Пет титли спечелиха борците на България във втория ден на 63-тото издание на турнира „Дан Колов – Никола Петров“, който се провежда в зала „Колодрума“ в Пловдив.

В класическия стил шампион стана Стоян Кубатов (77) пети на световното през 2023-а, който на финала победи Олег Халилов (Украйна) с 8:0. Преди това той записа две победи – над Христо Валентинов (5:1) и над Януш Башар (Турция) – 4:3.

Първи е и Кирил Милов (97) след успех с туш над Владлен Козлюк (Украйна). По-рано двукратният европейски шампион победи двама български борци - Николай Лазаридис с 8:0 и Калоян Иванов (2:0). В същата категория бронз взе Калоян Иванов.

Олимпийският шампион Семен Новиков спечели бронз при 87-килограмовите, след като се наложи за отличието над Игор Ярошевич (Украйна) с 4:0. Новиков загуби на полуфиналите с 3:7 от Ярослав Филчаков, също от Украйна. Победител в категорията стана единственият руснак на турнира Александър Крикуха, който се състезава под флага на Световната федерация по борба.

При жените Биляна Дудова триумфира в категория до 62 кг след като се наложи с 5:1 над Амели Дур (Франция). До финала тя записа две победи – над Десислава Иванова (10:0) и Илона Прокоплевнюк (Украйна) – 5:2.

Юлияна Янева (68) отпадна от участие в последния момент заради лека травма.

В свободния стил също двама български представители станаха шампиони – Шамил Мамедов (65) след успех в решителната схватка над европейския вицешампион Хамзат Арсенберзуев (Франция) – 6:0. Натурализираният дагестанец преодоля преди това Николай Стефанов (10:0) и Микяй Наим (10:0), а по-късно и турчина Ахмед Думан с 14:2.

При 74-килограмовите триумфира Михаил Георгиев, който тушира на финала Омер Кайер (Турция). Българинът също записа две победи преди това – над алжиреца Абделрахман Бенанса и украинеца Игор Никифорюк – 3:1.

За втора поредна година шампион при 86-килограмовите стана американецът Захид Валенсия, който през миналия сезон бе обявен и за най-добър чужденец в свободния стил на турнира, а след това стана №1 в света и на панамериканското първенство. Сега Валенсия записа 4 победи – над Симон Марчъл (Австрия) с туш, Умар Мавлаев (Швейцария) – 11:0, Осман Гочен (Турция) и туш срещу Олександър Мамрош (Украйна).

В събота надпреварата завършва с последните категории: 97 и 125 кг в свободния стил, 60-67 кг в класическия стил и 50-53 кг при жените.

Срещите започват от 10:30 часа. Входът за зрителите е свободен.

Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне разследващ полицай от ГДБОП
Мъж почина след побой, опитал да защити дъщеря си в дома им
Защо Техеран получи отсрочка? Тръмп определи иранците като „лоши бойци, но страхотни преговарящи"
След отмяната на стикерите за ГТП: Казус с български шофьор в Гърция
В Троян организират тържествено посрещане на Лора Христова
150 тона храни с изтекъл срок откриха в Хасково
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни хранителни продукти и чадър от институции
Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова атака в Черно море
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300 птици от защитен вид
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в склада с негодни храни в Хасково
Димитър Калайджиев: Пазарът на имоти в България е в „леко плато", предлагането остава недостатъчно
Медицина на съня: Безсънието стои в основата на много заболявания
Кирил Милов и Семен Новиков не знаят дали ще играят на европейското първенство по борба
Един месец от конфликта в Близкия изток: Иран удари база на САЩ в Саудитска Арабия
