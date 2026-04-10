Радослав Великов води четирима кадети на турнир по борба в Анталия

Радослав Великов води 4-има кадети на турнира по свободна борба „Виктори къп“ в Анталия, Турция. Схватките са от неделя до вторник.

На тепиха ще излезе най-големият му син Радослав Великов – младши, който ще мери сили в категория до 45 кг. През миналия сезон той стана трети на европейското за момчета.

В състава са още Християн Лазаров (51), втори на Балканите от 2024-а, Николай Илиев (71), пети на европейското за момчета през 2024-, както и Петко Саракостов (65), балкански шампион и пети в Европа за същата възраст през 2024-а.

Жребият ще бъде теглен в събота, срещите стартират в неделя. Елиинациите и финалите са в един ден.

Срещите на Великов, Лазаров и Илиев са в неделя, на Саракостов – в понеделник.