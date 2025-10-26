Пета поредна победа за Щутгарт в Бундеслигата

Щутгарт постигна победа след обрат с 2:1 на свой терен срещу Майнц 05 в последен мач от осмия кръг в Първа Бундеслига.

Надим Амири от дузпа даде аванс в полза на гостите в 41-ата минута, но в четвъртата минута на допълнителното време на първата част Крис Фюрих с удар от дистанция възстанови равенството.

В 80-ата минута Дениз Ундав получи от вратаря Александер Нюбел и с точен шут осигури успеха в полза на домакините.

Щвабите, които записаха пети пореден успех, имат 18 точки на третото място във временното класиране.

Майнц е с четири последователни поражения и заема 16-та позиция със само 4 точки.