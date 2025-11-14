Петър Младенов участва в младежкия форум Voice it 2025

Заместник-министърът на младежта и спорта Петър Младенов взе участие в единадесетото издание на младежкия форум Voice it 2025, организиран от Национална мрежа за децата и Младежка мрежа “Мегафон” към организацията. Мотото на тазгодишното издание бе “София - диалогът днес променя града утре”.

В рамките на дискусионния панел „Детски и младежки пространства“ Младенов подчерта значението на сътрудничеството между младите хора и институциите.

„Инициативи като Voice It ни напомнят, че младежките политики трябва да се създават заедно с младите хора. Техният глас е не просто важен, той е необходим, за да изградим градове, в които младите искат да останат и да се развиват,“ заяви зам.-министърът на младежта и спорта.

Той изрази подкрепата на Министерството на младежта и спорта за инициативи, които насърчават активното участие на децата и младите хора в обществения живот.

Основната цел на събитието е да подчертае важността на правото на мнение и смислено участие на децата, заложено в Конвенцията на ООН за правата на детето. Водеща роля в организацията имат младите хора от мрежа „Мегафон“, които заедно с експерти и представители на институции коментираха актуални въпроси, свързани с развитието на градската среда и младежките пространства.

В събитието се включиха над 300 участници - млади хора, представители на институции, неправителствени организации и експерти, които обсъдиха темата за визията на децата и младите хора за града и тяхното активно участие в процесите на вземане на решения.