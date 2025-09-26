Пети международен турнир по баскетбол на колички "София-Балкан" ще се проведе през уикенда

Отборите ще бъдат разделени в две групи.
За пета поредна година отборът по баскетбол на колички София-Балкан организира международен турнир в София. Турнирът ще се проведе на 27 и 28 септември 2025г. в спортен комплекс Горна Малина. Тази година участие ще вземат отборите на Proklinik Istanbul (Турция), Tuzla Belediyesi ESK (Турция), Hampshire Harriers (Англия), Panserraikos (Гърция) и A.O. Kavala (Гърция).
Отборите ще бъдат разделени в две групи, като в група А са София-Балкан, Panserraikos и Tuzla, а в група Б са Hampshire Harriers, A.O.Kavala. и Proklinik Istanbul. В събота ще протече груповата фаза на турнира, а в неделя ще са двубоите за призовите места.
Група А: Sofia-Balkan (България), Panserraikos (Гърция), Tuzla Belediyesi ESK (Турция)
Група Б: Hampshire Harriers (Англия), A.O. Kavala (Гърция) Tuzla, Proklinik Istanbul (Турция)
За всички, които искат да го гледат онлайн, лайвстрийм ще бъде наличен в ютуб канала на клуба: https://www.youtube.com/channel/UC4Z1UzrN-yO3dY1Ek9E9opw