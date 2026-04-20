Петима български борци влизат в битка за медалите в Тирана

Петима български състезатели ще излязат на тепиха във втория ден на европейското първенство по борба в Тирана, Албания, с амбиции за силно представяне и класиране в решителните фази.

В категория до 60 кг Борислав Кирилов ще се изправи срещу руснака Сунер Конунов, състезаващ се под флага на Международната федерация, докато при 67 кг Абу-Муслим Амаев започва срещу италианеца Андреа Сети.

При 72 кг Димитър Георгиев ще премери сили с хърватина Павел Пуклавец, а Светослав Николов (82 кг) има тежка задача срещу европейския шампион Гурбан Гуранов от Азербайджан.

Особено внимание привлича категория до 97 кг, където Кирил Милов стартира защитата на европейската си титла срещу поляка Герард Курничак. В неговия поток липсва арменската звезда Артур Алексанян, което отваря допълнителни възможности пред българина.

Схватките започват във вторник от 11:30 часа с пряко излъчване по БНТ 3!