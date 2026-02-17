БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Разчистен е голям участък с паднала скална маса, която...
Чете се за: 02:17 мин.

Петима български състезатели на старт в Милано/Кортина 2026

Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
Това са представителите ни в мъжката щафета по биатлон и Александра Фейгин във фигурното пързаляне.

александра фейгин поведе кратката програма софия трофи
Снимка: БТА
Мъжкият квартет в биатлона в състав Благой Тодев, Владимир Илиев, Константин Василев и Антон Синапов и състезателката по фигурно пързаляне Александра Фейгин ще участват в днешната програма на Олимпийските игри в Милано/Кортина.

Щафетата на България ще стартира с номер 19 по трасето на 4 по 7.5 километра в 15:30 часа в комплекса в Антхолц-Антерселва, а това ще бъде и последното участие за мъжете в биатлона на зимните Игри.

Фейгин пък ще представи кратката си програма в Милано след 19:45 часа.

И двете състезания може да проследите в ефира на БНТ и на сайта ни.

Програма:

15:25 ч. Биатлон, 4х7,5 км щафета (мъже) – пряко предаване от Антхолц-Антерселва БНТ 1 и БНТ 3

19:45 ч. Фигурно пързаляне, жени, кратка програма – пряко предаване от Милано БНТ 3

Освен мъжките щафети в биатлона, на 17 февруари ще бъдат разпределени още шест комплекта медали - в дисциплината слоупстайл на сноуборда за жени, в ските северна комбинация, в преследването на бързото пързаляне с кънки за мъже и за жени, в дисциплината биг еър на ските свободен стил за мъже и при четворките в бобслея за мъже.

В програмата за деня също така са включени стартове от олимпийските турнири по кърлинг за мъже и за жени и по хокей на лед за мъже, както и в надпреварата при двойките в бобслея за мъже и във въздушната акробатика на ските свободен стил за мъже и за жени.

