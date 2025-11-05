Писмо в бутилка: в Австралия откриха две писма от Първата световна война

На отдалечен плаж в Западна Австралия беше открита стъклена бутилка с две стари бележки, датирани от август 1916 година. Плажът се намира на около 600 километра югоизточно от град Пърт, а бутилката е намерена от жена на име Дебра Браун и нейната дъщеря по време на почистване на брега.

Първото писмо е написано с молив от австралийски войник до майка му. То е било пуснато в морето само няколко месеца преди той да загине във Франция през април 1917 година, когато е бил едва на 28 години. Второто писмо е от друг войник, който е бил раняван два пъти, но е успял да преживее войната.

Дебра вече се е свързала с потомците на двамата войници и има намерение да предаде писмата на семействата им.

Това изключително откритие показва как дори след повече от век миналото може да се върне при нас – чрез една бутилка, която носи спомени, надежда и човешка връзка през времето.