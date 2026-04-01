БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Почина големият композитор Михаил Белчев
Чете се за: 01:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Питейната вода в Каварна е замърсена с нитрати

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Надежда Карапанчева
A+ A-
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Запази
Снимка: илюстративна
Слушай новината

Регионалната здравна инспекция в Добрич извърши анализ на питейната вода, подавана в Каварна и селата Било, Крупен, Могилище, Септемврийци, Поручик Чунчево, Хаджи Димитър, Раковски и Камен бряг. Установено е, че в нея има наднормено съдържане на нитрати.

При норма 50 мг/л са регистрирани стойности в интервала от 59 до 119,2 мг/л, като отклоненията са трайни и постоянни във времето. По-рано беше взета проба и от местен водоизточник – Сребърна чешма в морския град, която също се оказа замърсена с нитрати.

Водата не отговаря на изискванията за качество и не трябва да се ползва за пиене и готвене от следните рискови групи: малки деца с диспепсии, бременни жени и лица, претърпели тежки оперативни интервенции на чревния тракт. Извън посочените случаи, при възрастни хора дори двойно завишение на допустимата норма нитрати не влияе негативно върху организма, посочват от РЗИ.

Причините са комплексни – неправилно използване на азотни минерални торове в разрез с добрите земеделски практики, неправилно събиране, съхраняване и обезвреждане на торовия отпадък в животновъдството, отпадъчни води и др.

#Каварна #нитрати във водата #замърсена питейна вода #град Каварна #питейна вода

Последвайте ни

ТОП 24

Най-четени

Още от: Здраве

Водещи новини

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ