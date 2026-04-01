Питейната вода в Каварна е замърсена с нитрати

Регионалната здравна инспекция в Добрич извърши анализ на питейната вода, подавана в Каварна и селата Било, Крупен, Могилище, Септемврийци, Поручик Чунчево, Хаджи Димитър, Раковски и Камен бряг. Установено е, че в нея има наднормено съдържане на нитрати.

При норма 50 мг/л са регистрирани стойности в интервала от 59 до 119,2 мг/л, като отклоненията са трайни и постоянни във времето. По-рано беше взета проба и от местен водоизточник – Сребърна чешма в морския град, която също се оказа замърсена с нитрати.

Водата не отговаря на изискванията за качество и не трябва да се ползва за пиене и готвене от следните рискови групи: малки деца с диспепсии, бременни жени и лица, претърпели тежки оперативни интервенции на чревния тракт. Извън посочените случаи, при възрастни хора дори двойно завишение на допустимата норма нитрати не влияе негативно върху организма, посочват от РЗИ.

Причините са комплексни – неправилно използване на азотни минерални торове в разрез с добрите земеделски практики, неправилно събиране, съхраняване и обезвреждане на торовия отпадък в животновъдството, отпадъчни води и др.