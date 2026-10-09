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Питер Кьотце постави нов световен рекорд на 50 м гръб в малък басейн по време на Световната купа в Ташкент

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Спорт
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Южноафриканският плувец регистрира време от 22,09 секунди.

Питер Кьотце постави нов световен рекорд на 50 м гръб в малък басейн по време на Световната купа в Ташкент
Снимка: БТА
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Южноафриканският плувец Питер Кьотце постави нов световен рекорд на 50 метра гръб в малък басейн. Той спечели етапа от Световната купа по плуване в Ташкент с време от 22,09 секунди. Второто място зае руснакът Егор Корнев, а неговият сънародник Павел Самусенко завърши трети.

Времето на Кьотце счупи четиригодишния световен рекорд на руснака Климент Колесников от 22.11.

22-годишният Кьотце е световен шампион на 100 метра гръб. Той има и два сребърни и един бронзов медал от световни първенства.

#Питер Кьотце

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