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Пламен Андреев с добри изяви при равенство на Дебрецен

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Спорт
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Българският вратар остана на терена през целия двубой с МТК Будапеща, завършил 2:2

Пламен Андреев с добри изяви при равенство на Дебрецен
Снимка: БГНЕС
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Българският национал Пламен Андреев записа пълни 90 минути за Дебрецен при равенството 2:2 срещу МТК Будапеща в двубой от шестия кръг на унгарското първенство.

Андреев започна като титуляр и остана на вратата през цялата среща. Българинът се представи на високо ниво и се отличи с няколко добри намеси, с които помогна на своя отбор да стигне до точката.

Гостите от Будапеща на два пъти успяваха да излязат напред в резултата. И двете им попадения бяха дело на Габор Юрек, но Дебрецен намери отговор и в двата случая.

Чанад Денеш отбеляза единия гол за домакините, а опитният Балаж Джуджак също се разписа и помогна на тима си да оформи крайното 2:2.

Със спечелената точка Дебрецен вече има шест в актива си и се изкачи до осмото място във временното класиране.

МТК Будапеща заема четвъртата позиция с девет точки след първите шест кръга от сезона.

#МТК Будапеща #Пламен Андреев #ФК Дебрецен

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