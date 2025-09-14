БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Планински спасители са помогнали на двама туристи в Рила в събота

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Запази

Днес условията в планината са добри

Рила - планина
Снимка: БТА
Слушай новината

Спасителите от планинска служба "Боровец" са оказали вчера помощ на турист с болки в коляното, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на БЧК. Той е бил до хижа "Грънчар" в Рила, оказана му е помощ да слезе от планината.

Спасители са помогнали и на друг нуждаещ се, отново в Рила. Към 21:00-22:00 ч. вечерта е имало загубен турист в района на Мальовица. Той е бил упътен от ПСС да намери пътеката, имал е челник, бил е в добра кондиция.

Днес до обяд условията за туризъм в планините с а добри, информираха още от ПСС, Следобед се очакват превалявания.

В момента е слънчево, на места с разкъсана облачност, облачно е в район на Витоша. Сутринта температурите в курортите са около 10 градуса, вятърът е слаб.

#Рила #туристи #планинско спасяване

Последвайте ни

ТОП 24

Почина 16-годишното момче, прегазено умишлено от пастрока си в с. Басарбово
1
Почина 16-годишното момче, прегазено умишлено от пастрока си в с....
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
2
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Шофьорът на автомобила, врязал се в камион на сметопочистваща фирма в София, няма тежки наранявания
3
Шофьорът на автомобила, врязал се в камион на сметопочистваща фирма...
Камион изгоря на магистрала "Струма"
4
Камион изгоря на магистрала "Струма"
Един човек е задържан, а друг е в болница след саморазправа на летището в София
5
Един човек е задържан, а друг е в болница след саморазправа на...
Да изкачиш Черни връх 1000 пъти: 72-годишният Сергей и неговата любов към планината
6
Да изкачиш Черни връх 1000 пъти: 72-годишният Сергей и неговата...

Най-четени

Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
1
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
2
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
3
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
4
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
5
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни една-единствена надежда – Марти да се събуди"
6
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни...

Още от: Регионални

Автомагистрала "Европа" влиза в експлоатация от днес
Автомагистрала "Европа" влиза в експлоатация от днес
Кръстовден е! Кръстовден е!
Чете се за: 01:32 мин.
В очакване на Кръстовден: Вярващи нощуват в местността Кръстова гора В очакване на Кръстовден: Вярващи нощуват в местността Кръстова гора
Чете се за: 01:00 мин.
Премиерът Росен Желязков посети реновирано училище и възлово кръстовище в Кюстендил Премиерът Росен Желязков посети реновирано училище и възлово кръстовище в Кюстендил
Чете се за: 00:45 мин.
1200 домакинства в Шумен ще се възползват от кампанията по санирането 1200 домакинства в Шумен ще се възползват от кампанията по санирането
Чете се за: 03:00 мин.
Шофьорът на автомобила, врязал се в камион на сметопочистваща фирма в София, няма тежки наранявания Шофьорът на автомобила, врязал се в камион на сметопочистваща фирма в София, няма тежки наранявания
Чете се за: 02:42 мин.

Водещи новини

Автомагистрала "Европа" влиза в експлоатация от днес
Автомагистрала "Европа" влиза в експлоатация от днес
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Предимно слънчево време и днес Предимно слънчево време и днес
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Кръстовден е! Кръстовден е!
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Крум Зарков: Темата за върховенството на закона може да подкопае правителството Крум Зарков: Темата за върховенството на закона може да подкопае правителството
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Вот №5: Премиерът изрази съмнение дали той ще бъде допуснат за...
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Регионални избори се провеждат в германската провинция Северен...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Румъния вдигна два изтребителя F-16 заради дрон, навлязъл във...
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Чете се за: 10:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ