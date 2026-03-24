Плейофите в женското баскетболно първенство започват на 3 април

Плейофите в женското баскетболно първенство ще стартират на 3 април. В полуфиналите ще участват Монтана 2003, Берое, Рилски спортист и още един тим - БФБ Отбор.

Последният състав ще бъде воден от Лилия Георгиева и ще бъде съставен от млади състезателки. Този тим вече дебютира в турнира за Купата на България. Част от него ще са и баскетболистките, които донесоха на България място в Дивизия А при 16-годишните през лятото на 2025 г. в Истанбул (Турция).

Ето и програмата на мачовете от полуфиналите:

3 април:

Монтана 2003 - БФБ Отбор - 17.30 ч.

4 април:

БФБ Отбор - Монтана 2003 - 15.00 ч.

Рилски спортист - Берое Стара Загора - 16.00 ч.

5 април:

Монтана 2003 - БФБ Отбор - 15.00 ч.

6 април:

Берое Стара Загора - Рилски спортист - 18.00 ч.

8 април:

Рилски спортист - Берое Стара Загора - 18.00 ч.

В сериите ще се играе до две победи от три двубоя.