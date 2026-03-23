Ясни са полуфиналните двойки в женското баскетболно първенство

Полуфиналните двойки в женското баскетболно първенство на България вече са ясни, след като стана ясно, че и тимът на БФБ Отбор ще участва в заключителната фаза на шампионата.

Съставът, който беше сформиран от Българската федерация по баскетбол за турнира за Купата на България през февруари, ще се изправи срещу победителя от редовния сезон - Монтана 2003. Двубоите между двата тима са насрочени за 3 и 4 април в зала „Младост“ в Монтана.

БФБ Отбор е съставен изцяло от млади състезателки и е воден от Лилия Георгиева. В него попадат и баскетболистките, които извоюваха място за България в Дивизия А при 16-годишните през 2025 година. Двата тима вече се срещнаха в полуфиналите за Купата на страната, където Монтана 2003 постигна убедителен успех.

В другия полуфинал един срещу друг ще се изправят вторият и третият от редовния сезон – Рилски спортист и Берое. Срещите между тях ще се проведат на 4, 6 и 8 април.

Така четирите най-добри отбора ще определят финалистите в шампионата, като се очакват оспорвани сблъсъци и интригуваща развръзка в битката за титлата.