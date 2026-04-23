Оклахома Сити Тъндър удвои преднината си в серията срещу Финикс Сънс

Миналогодишният шампион Оклахома Сити Тъндър спечели втори пореден домакински мач в серията си от първия кръг на плейофите в Западната конференция на Националната баскетболна асоциация (НБА), побеждавайки Финикс Сънс със 120:107.

„Гръмотевиците“ повториха убедителното си представяне от първия двубой, отново под водачеството на Шей Гилджъс-Алекзандър. Веднъж повели в началото на втората част, домакините повече не изпуснаха преднината си и затвориха срещата, повеждайки с 2:0 победи.

Ден след като получи приза за „Играч с решаващ принос“ в оспорваните мачове, Гилджъс-Алекзандър за пореден път доказа защо заслужава наградата, отбелязвайки 37 точки и давайки 9 асистенции. Домакините останаха без другия си звезден гард Джейлън Уилямс, който напусна игра в третата част с контузия в бедрото и не се завърна повече на полето, но завърши срещата с 19 точки. Центърът Чет Холмгрен записа 19 точки и 8 борби, а 6-те борби в атака на Айзея Хартенщайн бяха ключови за крайния успех.

Дилън Брукс беше най-резултатен за Финикс с 30 точки, преди да бъде изгонен от срещата заради натрупани нарушения. Девин Букър реализира 22 точки, а Джейлън Грийн добави 21 за тима от Аризона, който ще бъде домакин на следващите два мача от серията.

В другия мач от вечерта Детройт Пистънс надигра Орландо Меджик с 98:83 в сблъсък от първия кръг на плейофите на Изток. След поражението в първия двубой отборът от щата Мичиган успя да изравни серията при 1:1 победи, благодарение на силна трета четвърт, спечелена с 38:16. Така „буталата“ сложиха край на най-дългата серия от домакински загуби в историята на плейофите на НБА, започнала още през 2008 година и продължила 11 поредни срещи.

Звездата на Детройт Кейд Кънингам поведе тима си с 27 точки и 11 асистенции, Тобаяс Харис допринесе с дабъл-дабъл от 16 точки и 11 борби, а още четирима техни съотборници записаха двуцифрени показатели за резултатност.

За Орландо най-добър беше Джейлън Съгс с 19 точки, Паоло Банкеро добави 18 точки и 8 асистенции, а Франц Вагнер и Дезмънд Бейн отбелязаха по 12.