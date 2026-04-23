БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Чете се за: 04:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Оклахома Сити Тъндър удвои преднината си в серията срещу Финикс Сънс

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:57 мин.
Спорт
Запази

В ранния мач от нощта Детройт Пистънс изрвни резултата в серията с Орландо Меджик

Оклахома Сити Тъндър Шей Гилджъс-Алекзандър
Снимка: БТА
Слушай новината

Миналогодишният шампион Оклахома Сити Тъндър спечели втори пореден домакински мач в серията си от първия кръг на плейофите в Западната конференция на Националната баскетболна асоциация (НБА), побеждавайки Финикс Сънс със 120:107.

„Гръмотевиците“ повториха убедителното си представяне от първия двубой, отново под водачеството на Шей Гилджъс-Алекзандър. Веднъж повели в началото на втората част, домакините повече не изпуснаха преднината си и затвориха срещата, повеждайки с 2:0 победи.

Ден след като получи приза за „Играч с решаващ принос“ в оспорваните мачове, Гилджъс-Алекзандър за пореден път доказа защо заслужава наградата, отбелязвайки 37 точки и давайки 9 асистенции. Домакините останаха без другия си звезден гард Джейлън Уилямс, който напусна игра в третата част с контузия в бедрото и не се завърна повече на полето, но завърши срещата с 19 точки. Центърът Чет Холмгрен записа 19 точки и 8 борби, а 6-те борби в атака на Айзея Хартенщайн бяха ключови за крайния успех.

Дилън Брукс беше най-резултатен за Финикс с 30 точки, преди да бъде изгонен от срещата заради натрупани нарушения. Девин Букър реализира 22 точки, а Джейлън Грийн добави 21 за тима от Аризона, който ще бъде домакин на следващите два мача от серията.

@nba SGA = CLUTCH #NBA #NBAPlayoffs #Basketball #Thunder #SGA

В другия мач от вечерта Детройт Пистънс надигра Орландо Меджик с 98:83 в сблъсък от първия кръг на плейофите на Изток. След поражението в първия двубой отборът от щата Мичиган успя да изравни серията при 1:1 победи, благодарение на силна трета четвърт, спечелена с 38:16. Така „буталата“ сложиха край на най-дългата серия от домакински загуби в историята на плейофите на НБА, започнала още през 2008 година и продължила 11 поредни срещи.

Звездата на Детройт Кейд Кънингам поведе тима си с 27 точки и 11 асистенции, Тобаяс Харис допринесе с дабъл-дабъл от 16 точки и 11 борби, а още четирима техни съотборници записаха двуцифрени показатели за резултатност.

За Орландо най-добър беше Джейлън Съгс с 19 точки, Паоло Банкеро добави 18 точки и 8 асистенции, а Франц Вагнер и Дезмънд Бейн отбелязаха по 12.

#НБА 2025/2026 #Национална баскетболна асоциация #Оклахома Сити Тъндър #Финикс Сънс

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

1
2
3
4
5
6
Най-четени

1
2
3
4
5
6
Още от: Баскетбол

Чете се за: 02:27 мин.
Чете се за: 00:57 мин.
Чете се за: 02:05 мин.
Чете се за: 01:40 мин.
Чете се за: 03:45 мин.

Водещи новини

Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Чете се за: 07:42 мин.
У нас
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Чете се за: 05:20 мин.
У нас
Чете се за: 01:35 мин.
По света
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ