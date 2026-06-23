Пленарна сесия на ПСЮИЕ: Михаела Доцова октри форума в София

Председателят на парламента Михаела Доцова се срещна с колегата си от Република Северна Македония Африм Гаши в рамките на 13-та пленарна сесия на Парламентарната асамблея на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа.

Доцова и Гаши са обсъдили сътрудничеството между парламентите на двете държави и помощта, която страната ни може да окаже на Скопие в предприсъеденителния период. Африм Гаши е изразил желание за по-тясно сътрудничество на законодателните събрания и е поканил Михаела Доцова и парламентарна делегация да посетят Скопие.