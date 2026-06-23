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Пленарна сесия на ПСЮИЕ: Михаела Доцова октри форума в София

Иво Никодимов от Иво Никодимов
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Снимка: БГНЕС/Архив
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Председателят на парламента Михаела Доцова се срещна с колегата си от Република Северна Македония Африм Гаши в рамките на 13-та пленарна сесия на Парламентарната асамблея на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа.

Доцова и Гаши са обсъдили сътрудничеството между парламентите на двете държави и помощта, която страната ни може да окаже на Скопие в предприсъеденителния период. Африм Гаши е изразил желание за по-тясно сътрудничество на законодателните събрания и е поканил Михаела Доцова и парламентарна делегация да посетят Скопие.

Михаела Доцова, председател на Народното събрание: „Разбира се изразих моето безпокойство и безпокойството на страната ни по отношение на зачестилите анти български поведения, както и безпрецедентното нападение срещу дипломатически коли на нашата мисия. И това, което очакваме ние като държава е едно справедливо наказание, за да може обществото да види, че има съответен отговор на едни такива безпрецедентни действия. Това, което също изразих като позиция е, че постигнатият европейски консенсус през 2022 г. са постигнатите условия за присъединяването на РСМ към ЕС и това е нещо, което не подлежи на предоговаряне, съответно е необходимо да бъдат направени конституционните промени в РСМ.“

#Михаела Доцова #София #форум #пленарна сесия #псюие

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