БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Скринингов комитет ще проучва евентуален инвеститор, ако...
Чете се за: 05:50 мин.
Американски втечнен газ ще потече от Гърция към Украйна...
Чете се за: 03:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Пловдив е арена на най-мащабното състезание по таекуондо ITF за годината – Европейската купа Bulgaria Open 2025

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:25 мин.
Спорт
Запази

Над 860 състезатели взеха участие в турнира.

пловдив арена мащабното състезание таекуон itf годината ndash европейската купа bulgaria open 2025
Слушай новината

Този уикенд, Пловдив е арена на най-мащабното състезание по таекуондо ITF за годината – Европейската купа Bulgaria Open 2025. Турнирът се провежда на 15 и 16 ноември в зала „Колодрума“ и събра спортисти от 15 държави. Повече от 860 състезатели мериха сили в дисциплините спаринг и форма.

Официалното откриване бе дадено от заместник-министъра на младежта и спорта Димитър Георгиев.

„Bulgaria Open 2025 е доказателство, че можем да организираме събития от най-висок ранг, които мотивират младите да преследват европейски и световни цели“, заяви министър Георгиев и подчерта значението на Пловдив като домакин на престижни спортни форуми.

Сред официалните гости е президентът на Европейската таекуондо федерация – Гранд Майстор Майкъл Пруит, както и ръководителите на федерациите от Гърция, Украйна, Италия, Сърбия и Босна и Херцеговина. Официални представители имаше и от федерациите на Северна Македония, Ирландия, Белгия, Молдова и Естония. Събитието се организира с подкрепата на Община Пловдив, Българска федерация по таекуондо ITF и Армейски спортен таекуондо клуб „Тракия“.

Президентът на БФ таекуондо ITF Марио Богданов отбеляза, че турнирът за пореден път затвърди водещото място на страната ни в спортния календар на EITF. Той отправи покана към всички любители на бойните спортове да посетят залата и изказа благодарност към организационния екип, работил месеци по подготовката.

Кметът на Пловдив Костадин Димитров отбеляза, че Bulgaria Open 2025 е ключово събитие в спортния календар на Общината и важен фактор за популяризиране на града като международна дестинация за спортен туризъм и чудесна възможност всички гости да се запознаят с историята на най-стария жив град в Европа.

БФ таекуондо ITF поздрави и отправи благодарности към Армейски спортен таекуондо клуб „Тракия“ за перфектната организация.

Снимки: Българска федерация по таекуондо

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Турция победи България след спорна дузпа и автогол
1
Турция победи България след спорна дузпа и автогол
Протести срещу безразборното строителство и в столицата - от какво страда София
2
Протести срещу безразборното строителство и в столицата - от какво...
Поставя се началото на политика на санирането на еднофамилни къщи, обяви премиерът Желязков
3
Поставя се началото на политика на санирането на еднофамилни къщи,...
Алберт Попов завърши 23-и в първия слалом при мъжете от новия сезон в Световната купа
4
Алберт Попов завърши 23-и в първия слалом при мъжете от новия сезон...
Започва строежът на обходния път край Кресна, част от магистрала "Струма"
5
Започва строежът на обходния път край Кресна, част от магистрала...
След дерогацията за "Лукойл": Желязков отговори на критиките на Радев
6
След дерогацията за "Лукойл": Желязков отговори на...

Най-четени

Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
1
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на приложението на банка”
2
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Честит юбилей на Мария Петрова
3
Честит юбилей на Мария Петрова
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не искат строеж
4
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не...
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
5
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
Брутално: Лекар умишлено прегази и уби куче
6
Брутално: Лекар умишлено прегази и уби куче

Още от: Други спортове

Наградиха призьорите на международния турнир по шахмат за Купата на Плевен
Наградиха призьорите на международния турнир по шахмат за Купата на Плевен
Бяла спечели хандбалното дерби при жените Бяла спечели хандбалното дерби при жените
Чете се за: 01:30 мин.
Марко Бедзеки спечели финалното състезание за сезона в Moto GP Марко Бедзеки спечели финалното състезание за сезона в Moto GP
Чете се за: 02:00 мин.
Ивайло Иванов стана шампион на Гран при по джудо в Загреб Ивайло Иванов стана шампион на Гран при по джудо в Загреб
Чете се за: 00:45 мин.
Писта "Дракон" край село Калояново бе домакин на втория кръг от националния пистов шампионат Писта "Дракон" край село Калояново бе домакин на втория кръг от националния пистов шампионат
Чете се за: 01:05 мин.
Борислава Иванова, Антонио Папазов и Христо Манолов спечелиха сребъро на еврошампионата по спортна аеробика Борислава Иванова, Антонио Папазов и Христо Манолов спечелиха сребъро на еврошампионата по спортна аеробика
Чете се за: 01:35 мин.

Водещи новини

Скринингов комитет ще проучва евентуален инвеститор, ако активите на "Лукойл" в България се продават
Скринингов комитет ще проучва евентуален инвеститор, ако активите...
Чете се за: 05:50 мин.
У нас
Американски втечнен газ ще потече от Гърция към Украйна през България Американски втечнен газ ще потече от Гърция към Украйна през България
Чете се за: 03:25 мин.
По света
Четири деца са се качили на изоставена сграда в София, пожарната им помогна да слязат Четири деца са се качили на изоставена сграда в София, пожарната им помогна да слязат
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Бунт в Мексико: Протестиращи разрушиха бариерите на президентския дворец (ОБЗОР) Бунт в Мексико: Протестиращи разрушиха бариерите на президентския дворец (ОБЗОР)
Чете се за: 02:15 мин.
По света
Съдбата на сръбската компания НИС: Белград проучва българския опит
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Тежка катастрофа край Ямбол - една жена загина, двама са ранени
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Арест за обвинени в отвличане на 21-годишна жена в Свиленград
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Жители на Варна протестираха срещу въвеждането на зелена зона
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ