Този уикенд, Пловдив е арена на най-мащабното състезание по таекуондо ITF за годината – Европейската купа Bulgaria Open 2025. Турнирът се провежда на 15 и 16 ноември в зала „Колодрума“ и събра спортисти от 15 държави. Повече от 860 състезатели мериха сили в дисциплините спаринг и форма.

Официалното откриване бе дадено от заместник-министъра на младежта и спорта Димитър Георгиев.

„Bulgaria Open 2025 е доказателство, че можем да организираме събития от най-висок ранг, които мотивират младите да преследват европейски и световни цели“, заяви министър Георгиев и подчерта значението на Пловдив като домакин на престижни спортни форуми.

Сред официалните гости е президентът на Европейската таекуондо федерация – Гранд Майстор Майкъл Пруит, както и ръководителите на федерациите от Гърция, Украйна, Италия, Сърбия и Босна и Херцеговина. Официални представители имаше и от федерациите на Северна Македония, Ирландия, Белгия, Молдова и Естония. Събитието се организира с подкрепата на Община Пловдив, Българска федерация по таекуондо ITF и Армейски спортен таекуондо клуб „Тракия“.

Президентът на БФ таекуондо ITF Марио Богданов отбеляза, че турнирът за пореден път затвърди водещото място на страната ни в спортния календар на EITF. Той отправи покана към всички любители на бойните спортове да посетят залата и изказа благодарност към организационния екип, работил месеци по подготовката.

Кметът на Пловдив Костадин Димитров отбеляза, че Bulgaria Open 2025 е ключово събитие в спортния календар на Общината и важен фактор за популяризиране на града като международна дестинация за спортен туризъм и чудесна възможност всички гости да се запознаят с историята на най-стария жив град в Европа.

БФ таекуондо ITF поздрави и отправи благодарности към Армейски спортен таекуондо клуб „Тракия“ за перфектната организация.

Снимки: Българска федерация по таекуондо