ИЗВЕСТИЯ

"Топлофикация София" няма пари, за да...
Чете се за: 03:37 мин.
България чества 117 години от обявяването на Независимостта
Чете се за: 01:57 мин.

Пловдив отбелязва 117-годишнината от обявяването на Независимостта

Репортер: Мариела Хубинова
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Снимка: БНТ
С исторически възстановки, патриотични концерти и връчване на националната награда „Хр.Г.Данов“ Пловдив отбелязва 117-тата годишнина от обявяването на Независимостта на България.

Не случайно тържествата в града са съсредоточени на площад "22 септември", където се намира и Колоната на независима България. Празникът в Пловдив започна с молебен в църквата "Света Неделя" в Стария град, където се намира и паметната плоча на Александър Малинов – министър-председател на България в периода 1908 – 1910 година. Самият Малинов започва кариерата си на юрист от Пловдив.

Градът под тепетата е първото място, което официално княз Фердинанд посещава на 27 септември 1908 година, няколко дни след като прочита Минифеста във Велико Търново. Разбира се, този акт е символичен и показва, че това е естествен път на утвърждаване на съединена България като суверенна и независима държава.

Тези исторически събития отново бяха разказани чрез възстановката на клуб "Родолюбие". Преди 117 години монархът е бил посрещнат на входа на града близо до гарата, където е била издигната специална арка, а цялата улица е била засипана с цветя. Тогава тържествата са продължили два дни. В 14:00 часа предстои връчването на националните награди "Христо Г. Данов", което ще се състои в къщата-музей на издателя в Старинен Пловдив.

#Деня на независимостта #чествания #Пловдив

Още от: Регионални

София чества 117-ата годишнина от обявяването на Независимостта на България
София чества 117-ата годишнина от обявяването на Независимостта на България
Велико Търново е център на честванията за Деня на независимостта Велико Търново е център на честванията за Деня на независимостта
Чете се за: 03:30 мин.
Благоевград отбеляза 117-ата годишнина от обявяването на независимостта на България Благоевград отбеляза 117-ата годишнина от обявяването на независимостта на България
Чете се за: 00:30 мин.
Варна отбелязва Деня на независимостта на България Варна отбелязва Деня на независимостта на България
Чете се за: 00:45 мин.
Церемония по издигане на Националния трибагреник по случай Деня на независимостта Церемония по издигане на Националния трибагреник по случай Деня на независимостта
Чете се за: 00:37 мин.
Денят без автомобили затваря центъра на София Денят без автомобили затваря центъра на София
Чете се за: 03:00 мин.

Велико Търново е център на честванията за Деня на независимостта
Велико Търново е център на честванията за Деня на независимостта
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Президентът Румен Радев: Независимостта не е само историческа дата, а урок по държавническа мъдрост Президентът Румен Радев: Независимостта не е само историческа дата, а урок по държавническа мъдрост
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Наталия Киселова: Както преди 117 години, международната обстановка не е спокойна Наталия Киселова: Както преди 117 години, международната обстановка не е спокойна
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
17,4% е одобрението към правителството на Росен Желязков, сочат данни на агенция "Мяра" 17,4% е одобрението към правителството на Росен Желязков, сочат данни на агенция "Мяра"
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Премиерът Росен Желязков пристигна в Ню Йорк за Общото събрание на ООН
Чете се за: 01:45 мин.
По света
"Топлофикация София" няма пари, за да компенсира жителите...
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
"Американски герой" - сбогуване с Чарли Кърк
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Последен ден на лятото: Астрономическата есен настъпва в 21:19 часа
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
