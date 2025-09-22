Пловдив отбелязва 117-годишнината от обявяването на Независимостта

С исторически възстановки, патриотични концерти и връчване на националната награда „Хр.Г.Данов“ Пловдив отбелязва 117-тата годишнина от обявяването на Независимостта на България.

Не случайно тържествата в града са съсредоточени на площад "22 септември", където се намира и Колоната на независима България. Празникът в Пловдив започна с молебен в църквата "Света Неделя" в Стария град, където се намира и паметната плоча на Александър Малинов – министър-председател на България в периода 1908 – 1910 година. Самият Малинов започва кариерата си на юрист от Пловдив.

Градът под тепетата е първото място, което официално княз Фердинанд посещава на 27 септември 1908 година, няколко дни след като прочита Минифеста във Велико Търново. Разбира се, този акт е символичен и показва, че това е естествен път на утвърждаване на съединена България като суверенна и независима държава.

Тези исторически събития отново бяха разказани чрез възстановката на клуб "Родолюбие". Преди 117 години монархът е бил посрещнат на входа на града близо до гарата, където е била издигната специална арка, а цялата улица е била засипана с цветя. Тогава тържествата са продължили два дни. В 14:00 часа предстои връчването на националните награди "Христо Г. Данов", което ще се състои в къщата-музей на издателя в Старинен Пловдив.

