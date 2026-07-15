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По делото "Хасърджиев": Съдът отказа да измени мерките на Симеон Дряновски и Анастасиос Михайлидис

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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съдът отказа измени мерките симеон дряновски анастасиос михайлидис
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Направихме искане за изменение на мерките за неотклонение на Симеон Дряновски и Анастасиос Михайлидис, съдът остави исканията без уважение, каза след заседанието на съда Стойко Славов - адвокатът на Симеон Дряновски. Той допълни, че решението ще бъде обжалвано.

При закрити врата днес бяха разпитани свидетели по делото срещу обвинените за престъпление, свързано с принуда и използване на оръжие д-р Станимир Хасърджиев, актьора Росен Белов, бившия легионер Симеон Дряновски и гръцкия гражданин Анастасиос Михайлидис.

Адвокат Славов съобщи, че делото ще продължи на 23 септември тази година. Тогава ще продължи разпитът на свидетели, уточни той. Днешното заседание продължи около 11 часа с няколко почивки.

След внесен обвинителен акт срещу четиримата на 4 май 2026 г. беше проведено разпоредителното заседание по делото. По време на заседанието съдебният състав на Софийски районен съд измени мерките за неотклонение на Хасърджиев и Михайлидис от „задържане под стража“ в „гаранция в пари“, а на Белов и Дряновски – от „домашен арест“ в „гаранция в пари“. На Хасърджиев е взета гаранция в размер на 60 000 евро, а на останалите трима – по 10 000 евро.

Снимки: БТА

Според обвинението те са държали по принуда с оръжие 20-годишен младеж в София. През октомври м.г. Хасърджиев и още трима души бяха обвинени за престъпление, свързано с принуда и използване на оръжие. На 28 октомври съдът остави за постоянно в ареста обвиняемите с мотива, че могат да извършат ново престъпление.

#Станимир Хасърджиев #мерки за неотклонение

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