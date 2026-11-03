Победа и загуба за Янаки Милев във Валенсия

Янаки Милев се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира на клей във Валенсия (Испания) с награден фонд 30 000 долара.

22-годишният българин и Игнасио Париска (Венецуела) победиха с 6:4, 6:4 Анди Алън (Австралия) и Адам Качмарек (Полша) след 80 минути игра.

Милев и Париска изостанаха с 2:4 в първия сет, но спечелиха следващите четири гейма и затвориха частта с 6:4. Във втория сет двамата направиха пробив още в третия гейм и запазиха преднината си до крайното 6:4. За място на полуфиналите Милев и Париска ще играят срещу четвъртите поставени представители на домакините Иван Лопес Мартос и Иманол Лопес Морильо.

На сингъл Милев загуби в първия кръг с 5:7, 4:6 от петия поставен Исан Алмасан Валиенте (Испания) след час и 55 минути игра. Националът навакса пробив пасив в първия сет, но след 5:4 загуби три поредни гейма и отстъпи с 5:7. Във втората част Милев на три пъти наваксваше пробив пасив и изравни за 4:4, но отново загуби подаването си в деветия гейм и отстъпи с 4:6.

Друг национал на България – Илиян Радулов, ще изиграе утре срещата си от първия кръг на сингъл срещу Бруно Пухол Наваро (Испания).



Леонид Шейнгезихт постигна три победи в два сета в квалификациите и в първия кръг на основната схема ще играе срещу Арен Байбарс (Турция).

В надпреварата на двойки Шейнгезихт и Святослав Гулин (Русия) загубиха в първия кръг с 4:6, 6:7(5) от водачите в схемата Алберто Баросо Кампос и Бруно Пухол Наваро (Испания) след 96 минути игра.