БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Победа и загуба за Янаки Милев във Валенсия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:02 мин.
Спорт
Запази

Надпреварата е с награден фонд 30 000 долара.

янаки милев отпадна четвъртфиналите двойки тенис турнирас сериите чалънджър флоренция
Слушай новината

Янаки Милев се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира на клей във Валенсия (Испания) с награден фонд 30 000 долара.

22-годишният българин и Игнасио Париска (Венецуела) победиха с 6:4, 6:4 Анди Алън (Австралия) и Адам Качмарек (Полша) след 80 минути игра.

Милев и Париска изостанаха с 2:4 в първия сет, но спечелиха следващите четири гейма и затвориха частта с 6:4. Във втория сет двамата направиха пробив още в третия гейм и запазиха преднината си до крайното 6:4. За място на полуфиналите Милев и Париска ще играят срещу четвъртите поставени представители на домакините Иван Лопес Мартос и Иманол Лопес Морильо.

На сингъл Милев загуби в първия кръг с 5:7, 4:6 от петия поставен Исан Алмасан Валиенте (Испания) след час и 55 минути игра. Националът навакса пробив пасив в първия сет, но след 5:4 загуби три поредни гейма и отстъпи с 5:7. Във втората част Милев на три пъти наваксваше пробив пасив и изравни за 4:4, но отново загуби подаването си в деветия гейм и отстъпи с 4:6.

Друг национал на България – Илиян Радулов, ще изиграе утре срещата си от първия кръг на сингъл срещу Бруно Пухол Наваро (Испания).

Леонид Шейнгезихт постигна три победи в два сета в квалификациите и в първия кръг на основната схема ще играе срещу Арен Байбарс (Турция).

В надпреварата на двойки Шейнгезихт и Святослав Гулин (Русия) загубиха в първия кръг с 4:6, 6:7(5) от водачите в схемата Алберто Баросо Кампос и Бруно Пухол Наваро (Испания) след 96 минути игра.

#Янаки Милев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар на живо в ефира на БНТ 3 и нашия сайт
1
Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар на живо в ефира на БНТ...
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
2
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане...
Предстои ЦИК да обяви окончателните резултати от вота
3
Предстои ЦИК да обяви окончателните резултати от вота
Христо Марков, НАП: Сивият сектор при горивата е между 11 и 12% от пазара
4
Христо Марков, НАП: Сивият сектор при горивата е между 11 и 12% от...
Самолет от Бергамо кацна на летище София заради заплаха по имейл
5
Самолет от Бергамо кацна на летище София заради заплаха по имейл
България приема първите пет бойни машини „Страйкър“
6
България приема първите пет бойни машини „Страйкър“

Най-четени

ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%, Андрей Гюров е втори с 39,48%
1
ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%,...
Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус 7°, а най-високите – между 20° и 25°
2
Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус...
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова печели балотажа с 58,2%, Андрей Гюров е получил 38,6% подкрепа
3
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова...
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
4
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на балотажа с 51% подкрепа, Гюров е втори с 44,7%
5
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на...
Двойката Йотова – Вълчев печелят вота в област Добрич с убедителен резултат от 71,82%
6
Двойката Йотова – Вълчев печелят вота в област Добрич с...

Още от: Български тенис

Лиа Каратанчева се класира за четвъртфиналите на двойки на турнир в Гърция
Лиа Каратанчева се класира за четвъртфиналите на двойки на турнир в Гърция
Шиникова се класира за четвъртфиналите на двойки в Луанда Шиникова се класира за четвъртфиналите на двойки в Луанда
Чете се за: 01:25 мин.
Григор Димитров приключи със сезон 2026, контузиите отново попречиха на българина Григор Димитров приключи със сезон 2026, контузиите отново попречиха на българина
Чете се за: 03:12 мин.
Адриан Андреев обърна италианец в трисетова битка и влезе в основната схема в Таранто Адриан Андреев обърна италианец в трисетова битка и влезе в основната схема в Таранто
Чете се за: 01:40 мин.
Шиникова с победа за 52 минути на WTA 115 турнир в Ангола Шиникова с победа за 52 минути на WTA 115 турнир в Ангола
Чете се за: 01:00 мин.
Най-добрите ни тенисисти губят позиции в ранглистата на АТР Най-добрите ни тенисисти губят позиции в ранглистата на АТР
Чете се за: 02:05 мин.

Водещи новини

Обявиха частично бедствено положение в община Шабла, очакват нови обилни валежи
Обявиха частично бедствено положение в община Шабла, очакват нови...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Ще се реформира ли вторият пенсионен стълб - спор между управляващи и опозиция за парите за втора пенсия Ще се реформира ли вторият пенсионен стълб - спор между управляващи и опозиция за парите за втора пенсия
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Димитър Радев: Присъединяването към еврозоната не премахва вътрешните икономически рискове пред страната Димитър Радев: Присъединяването към еврозоната не премахва вътрешните икономически рискове пред страната
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
КЕВР изчисли: Газът за бита ще поскъпне с около 20% КЕВР изчисли: Газът за бита ще поскъпне с около 20%
Чете се за: 05:12 мин.
У нас
Повдигнаха обвинение на мъжа, причинил смъртта на куче в столичния...
Чете се за: 01:25 мин.
Общество
Нова серия бомбени заплахи: Извънредни кацания на 7 полета в 4...
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
ЦИК обяви Илияна Йотова и Кирил Вълчев за победители на...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Британски пътешественик се завръща у дома след 28-годишно...
Чете се за: 03:45 мин.
Още
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ