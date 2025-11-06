БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Полицията и прокуратурата разбиха престъпна група за...
Чете се за: 02:07 мин.
Общественият съвет за Националната детска болница подава...
Чете се за: 01:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Победа за Вардан Манукян и загуба за Янаки Милев на турнир в Анталия

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
Шампионът на България в зала се класира за четвъртфиналите.

вардан манукян грабна титлата сингъл държавното първенство тенис открито
Снимка: БТА
Вардан Манукян се класира за четвъртфиналите на сингъл, а националът на България за Купа "Дейвис" Янаки Милев отпадна във втория кръг на турнира по тенис на клей в турския курорт Анталия с награден фонд 15 хиляди долара.

Шампионът на България на открито за 2023 година и национален първенец в зала от този сезон Манукян, който премина през квалификациите и участва с руския си паспорт, победи Орион Фонт (Испания) с 6:4, 6:3 за 95 минути на корта.

За място на полуфиналите той ще спори утре срещу четвъртия поставен Александър Овчаренко (Украйна).

Вардан Манукян е четвъртфиналист на двойки. Той и Максим Шин (Узбекистан) излизат по-късно днес срещу №2 при дуетите Оливер Йохансон и Никола Славич (Швеция).

Поставеният под №8 Милев загуби от квалификанта Бехан Атлангериев (Русия) с 6:1, 6:7(5), 4:6 за близо три часа игра.

Българинът спечели убедително първия сет, но загуби втория след тайбрек. В решителната трета част той загуби подаването си в деветия гейм и отпадна от надпреварата.

#Вардан Манукян #Янаки Милев #Турнир на червени кортове в турския курорт Анталия

