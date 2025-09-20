Победи за Севиля и Виляреал в Ла Лига

Севиля и Виляреал се върнаха към победите в Ла Лига.

Андалусийци спечелиха при гостуването си на Алавес с 2:1 в мач от петия кръг, изкачвайки се на в класирането до осмото място със 7 точки, а техните съперници са девети със същия актив.

Алексис Санчес вкара победното попадение в 67-ата минута. Преди това Рубен Варгас се разписа за 1:0 в 10-ата минута, но Алавес изравни чрез Карлос Висенте от дузпа в 17-ата.

„Жълтата подводница“ се справи с Осасуна след 2:1 на свой терен в друг мач от кръга.

Така "жълтите" излязоха на трето място във временното класиране с равен брой точки с Барселона, който обаче е с мач по-малко.

Гостите останаха с човек по-малко в 40-ата минута след втори жълт картон на Розие. В самия край на полувремето Осасуна получи дузпа заради игра с ръка на Томас Партей в наказателното поле, а Анте Будимир беше точен от бялата точка.

В 69-ата минута Жорж Микаутадзе изравни резултата, а в 86-ата удар на Олувасей рикошира в Пап Сар и влезе във вратата на Ерера за крайното 2:1.

В късния мач Валенсия приема Атлетик Билбао.