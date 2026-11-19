На 17 ноември внезапно почина на 65-годишна възраст бившият посланик на САЩ в България Ерик Рубин, съобщи Американската асоциация на служителите на дипломатическа служба (AFSA), на която той е бил президент, преди да се пенсионира.

Ерик Рубин е дипломат от кариерата. Той се присъединява към Държавния департамент през 1985 г. след две години работа като стажант репортер във вестник „Ню Йорк Таймс“. Владее тайландски, испански, френски, украински и руски език. От 1983 г. притежава бакалавърска степен по история от Йейлския университет. През 1986 – 1988 г. работи в посолството на САЩ в Хондурас, където отговаря за политическите въпроси и правата на човека. Връща се в Държавния департамент, където през 1989 г. работи в Оперативния център на Държавния департамент, през 1989 – 1991 г. е в Службата по въпросите на Съветския съюз, а през 1991 – 1993 г. отговаря за регионалните въпроси и въпросите на сигурността за Централна и Източна Европа, показва справка на БТА "Справочна информация".

От 1994 г. до 1996 г. Ерик Рубин е заместник политически съветник в Посолството на САЩ в Украйна. През 1996 - 1997 г. е специален помощник на помощник държавния секретар по европейските въпроси, след което през 1997 - 1998 г. работи и като помощник-прессекретар на Белия дом по въпросите на външната политика и директор по обществените въпроси в Съвета за национална сигурност. В периода от 1998 г. до 1999 г. е специален помощник на заместник държавния секретар на САЩ по политическите въпроси. До 2000 г. той е постоянен сътрудник в Института за изследване на дипломацията към Джорджтаунския университет. От 2001 г. 2004 г. Ерик Рубин е генерален консул в Чианг Май, Тайланд. През 2004 - 2006 г. е директор на Службата по политическо планиране и координация, след което до 2008 г. е изпълнителен помощник на заместник държавния секретар по политическите въпроси. В периода от 2008 г. до 2011 г. той е заместник-посланик в Посолството на САЩ в Русия, а от юли 2011 г. до юли 2015 г. - заместник помощник секретар в Бюрото по въпросите на Европа и Евразия.

На 17 февруари 2016 г. Ерик Рубин пристига в България, след като на 9 декември 2015 г. е утвърден от Сената на Конгреса на САЩ за посланик на САЩ в България по предложение на президента Барак Обама. На 24 февруари 2016 г. той връчва акредитивните си писма на президента Росен Плевнелиев.

На 10 юни 2019 г. президентът Румен Радев го удостоява с орден "Стара планина" първа степен за заслугите на дипломата за развитието на българско-американските отношения по повод приключване на мандата му. По време на церемонията българският държавен глава отбелязва, че с изключителните усилия на Ерик Рубин търговско-икономическите връзки между България и САЩ имат непрекъснат солиден възход. В отговор Ерик Рубин отбелязва постигнатия прогрес в изграждането на дългосрочни взаимоотношения между двете страни в областта на сигурността, борбата с тероризма, миграцията и отбраната.