Почина френският актьор Чеки Карио

Емилия Запартова
Всичко от автора
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Почина френският актьор Чеки Карио
Снимка: БГНЕС
На 72 години почина френският актьор Чеки Карио.

Той беше известен с ролите си във филмите „Мечката“ на Жан-Жак Ано и „Никита“ на Люк Бесон.

Роден на 4 октомври 1953 г. в Истанбул, актьорът е син на турски шофьор на камион — самият той от еврейско семейство с испански произход — и гръцка майка. През 1982 година Чеки Карио дебютира във филма на Шантал Акерман „Всяка нощ“. Същата година е номиниран за наградата „Сезар“ за най-обещаващ актьор за ролята си на Петрович в „Балансът“.През 1988 година ролята му на ловец в „Мечката“ му носи широка популярност. По-късно играе ментора на Ан Парийо в „Никита“ (1990). Режисьорът Люк Бесон го избира и за „Жана д'Арк“ (1999), както и за една от своите продукции — „Целувката на дракона“ (2001).

През 90-те години славата му във Франция му позволява да развие международна кариера. Той се появява заедно с Жерар Депардийо в „1492: Завладяването на рая“ (1992), след това с Уил Смит и Мартин Лорънс в „Лоши момчета“ (1995), а също и като руският министър на отбраната във „Златно око“ също през 1995 г.

В последните години Чеки Карио участваше в мрачни филми на Оливие Паншот, в ролята на марсилски гангстер, алкохолик и импотентен баща.

#Чеки Карио #починал актьор #Франция

