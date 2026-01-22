БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена...
Чете се за: 04:07 мин.
Хорърът "Грешници" получи рекордните 16...
Чете се за: 07:37 мин.
България се присъедини към Съвета за мир с мандат на...
Чете се за: 07:30 мин.
Държавният глава Румен Радев излиза от президентската...
Чете се за: 00:40 мин.
Правителството даде мандат на премиера за подписване на...
Чете се за: 04:47 мин.
МОН не предвижда удължаване на междусрочната ваканция за...
Чете се за: 01:20 мин.
На церемония в Давос: Подписаха Хартата на оглавения от...
Чете се за: 01:30 мин.

Почина писателят Петър Велчев

Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Почина писателят Петър Велчев
Отиде си писателят Петър Велчев, съобщават от Съюза на българските писатели (СБП) и от вестник "Словото днес".

Поклонението ще се състои на 23 януари от 12.30 ч. в храма "Успение Богородично" на Централните софийски гробища.

"Отиде си един от последните мохикани на високата мярка в литературата, изумителната ерудиция и многостранното творчество. Личност, която с право може да бъде наречена необичайна фигура в българската култура", се казва в съобщението.

Петър Велчев е роден на 22 април 1944 г. в семейството на проф. Велчо П. Велчев – литературен историк, университетски преподавател, заместник-ректор на СУ "Св. Климент Охридски", основател и ръководител на специалността "Руска филология". Синът избира пътя на литературознанието, естетиката, заниманията, свързани с високото художествено слово.

Петър Велчев завършва испанска филология, българска филология и философия в Софийския университет, като започва да публикува стихове и критически статии още като студент. Той е сред представителните лица на Института за литература при БАН, където работи повече от три десетилетия. Величков е член на СБП и СБЖ, член-учредител на Съюза на преводачите в България, на Дружеството на българистите и на Академичния кръг по сравнително литературознание, член на Международния ПЕН център и на Международната асоциация по компаративистика.

Петър Велчев е автор на академичния проект "Преводна рецепция на европейските литератури през ХIХ-ХХ век". Автор на студии по естетика и стихознание, също и на студии, анализиращи поетиката на Яворовата, Димчо-Дебеляновата и Вапцаровата лирика. Доайен на българската литературоведска испанистика и в продължение на пет години лектор по тази дисциплина в СУ "Св. Климент Охридски", информират от СБП. Зам. главен редактор на в. "Словото днес".

За литературно-критическата, публицистичната и поетическата си дейност Велчев е удостоен с Националната награда за критика "Нешо Бончев", Националните литературни награди за поезия "Димчо Дебелянов" и "Александър Вутимски", със "Златно перо" на СБЖ, с ордена "Св. св. Кирил и Методий" и редица други отличия.

