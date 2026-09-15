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Почистиха над 39 км речни корита и дерета в бургаско срещу риск от наводнения (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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почистиха речни корита дерета бургаско риск наводнения снимки
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Над 39 километра речни корита, дерета и отводнителни канали в най-критичните участъци на община Бургас вече са почистени като превенция срещу наводнения при проливни дъждове. Дейностите обхващат кварталите „Лозово“, „Долно Езерово“, „Черно море“, „Рудник“, „Банево“, „Сарафово“ и „Ветрен“, както и Българово и селата Брястовец, Драганово, Изворище, Миролюбово, Равнец, Братово и Маринка.

Почиства се още в района на Рибарското селище и „Пети километър“. На труднодостъпните места работата се извършва ръчно от лишени от свобода.

Целта е да се осигури по-добра проводимост на водата и да се намали опасността от наводнения и тежки инциденти при интензивни валежи.

Почистването ще продължи по график до края на ноември.

#срещу наводнения #почистване на речни корита #Бургас

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