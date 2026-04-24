БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Цените на петрола пак тръгнаха нагоре, Тръмп е...
Чете се за: 03:30 мин.
Георги Кандев: Няма да се прибера!
Чете се за: 01:15 мин.
Росица Матева: Има много "отличници" сред...
Чете се за: 03:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Подготовката за Giro d’Italia 2026 България върви по план

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:40 мин.
Спорт
Запази

Министърът на младежта и спорта Димитър Илиев увери, че подготовката върви по план.

подготовката giro drsquoitalia 2026 българия върви план
Снимка: Министерство на младежта и спорта
Слушай новината

Министърът на младежта и спорта Димитър Илиев проведе онлайн работна среща с представители на институциите, отговорни за подготовката на домакинството на Giro d’Italia 2026 в България. В рамките на срещата бяха обсъдени текущият напредък по организацията, координацията между ангажираните институции, както и предстоящите ключови дейности.

Министър Илиев се запозна детайлно с готовността на всяка от ангажираните страни, като бе подчертано значението на добрата междуинституционална координация за успешното провеждане на събитието.

„Благодаря на всички за ангажираността и свършената до момента работа. Подготовката и провеждането на събитие от такъв мащаб е сериозно предизвикателство, но с общите усилия на всички институции вървим уверено напред. Ще продължим да работим в пълна координация, за да гарантираме успешното провеждане на състезанието“, заяви Димитър Илиев.

Всички участници потвърдиха, че подготовката се движи по предварително заложения план, като се предприемат необходимите действия за гарантиране на сигурността, логистиката и цялостната организация. Обсъдени бяха и мерките, свързани с безопасността на участниците и зрителите, както и с оптималното протичане на състезателния процес.

Официалният старт на Giro d’Italia е на 8 май в Несебър и ще премине през Бургас, Велико Търново, Пловдив и София, като ще остане на територията на страната до 10 май.

БНТ 3 ще излъчи изцяло трите етапа на състезанието.

Свързани статии:

БНТ 3 ще излъчва изцяло трите етапа на състезанието Giro d’Italia 2026
БНТ 3 ще излъчва изцяло трите етапа на състезанието Giro d’Italia 2026
Генералният директор на БНТ Милена Милотинова разкри как...
Чете се за: 03:50 мин.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и Левски
1
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и...
Гледайте финалите на европейското първенство по борба в Тирана по БНТ 3
2
Гледайте финалите на европейското първенство по борба в Тирана по...
ЦИК обяви окончателното разпределение на мандатите
3
ЦИК обяви окончателното разпределение на мандатите
Нов регламент за опаковките в ЕС - от август влиза в сила изискване за материалите и големината
4
Нов регламент за опаковките в ЕС - от август влиза в сила изискване...
Почина композиторът Георги Красимиров - Герасим
5
Почина композиторът Георги Красимиров - Герасим
ДПС с най-много отказали се депутати в полза на знакови партийни лица
6
ДПС с най-много отказали се депутати в полза на знакови партийни лица

Най-четени

При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент, БСП остава под чертата
1
При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент,...
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс Грийн" в Лондон
2
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс...
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
3
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе при обработени 80% от протоколите
4
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе...
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
5
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
МВнР: Приключи изборният ден в Австралия, Азия, Африка и Европа
6
МВнР: Приключи изборният ден в Австралия, Азия, Африка и Европа

Още от: Други спортове

Асен Златев: Мястото на българското вдигане на тежести е там, където беше на времето
Асен Златев: Мястото на българското вдигане на тежести е там, където беше на времето
Спортни новини 24.04.2026 г., 12:25 ч. Спортни новини 24.04.2026 г., 12:25 ч.
Биляна Дудова ще спори за бронза на eврошампионата по борба Биляна Дудова ще спори за бронза на eврошампионата по борба
Чете се за: 00:45 мин.
Петима български борци в свободния стил излизат на Евро 2026 Петима български борци в свободния стил излизат на Евро 2026
Чете се за: 01:35 мин.
Спортни новини 24.04.2026 г., 06:30 ч. Спортни новини 24.04.2026 г., 06:30 ч.
Локомотив София спечели Купата на България по бокс при жените Локомотив София спечели Купата на България по бокс при жените
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

Цените на петрола пак тръгнаха нагоре, Тръмп е категоричен - Ормузкият проток остава затворен
Цените на петрола пак тръгнаха нагоре, Тръмп е категоричен -...
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Георги Кандев: Няма да се прибера! Георги Кандев: Няма да се прибера!
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Дечев за скандала около главния секретар на МВР: Стари ченгета използват мръсни номера Дечев за скандала около главния секретар на МВР: Стари ченгета използват мръсни номера
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Близо 350 работници ще бъдат съкратени от ТЕЦ „Ей И Ес Марица Изток I“ в Гълъбово Близо 350 работници ще бъдат съкратени от ТЕЦ „Ей И Ес Марица Изток I“ в Гълъбово
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Наградиха граничния полицай, извадил десетки от преобърнатия...
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Без нови правила за прием в детските градини в София, докато съдът...
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Тръмп: "Имам всичкото време на света, но Иран не - часовникът...
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Росица Матева: Има много "отличници" сред секционните...
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ