Подготовката за Giro d’Italia 2026 България върви по план

Министърът на младежта и спорта Димитър Илиев проведе онлайн работна среща с представители на институциите, отговорни за подготовката на домакинството на Giro d’Italia 2026 в България. В рамките на срещата бяха обсъдени текущият напредък по организацията, координацията между ангажираните институции, както и предстоящите ключови дейности.

Министър Илиев се запозна детайлно с готовността на всяка от ангажираните страни, като бе подчертано значението на добрата междуинституционална координация за успешното провеждане на събитието.

„Благодаря на всички за ангажираността и свършената до момента работа. Подготовката и провеждането на събитие от такъв мащаб е сериозно предизвикателство, но с общите усилия на всички институции вървим уверено напред. Ще продължим да работим в пълна координация, за да гарантираме успешното провеждане на състезанието“, заяви Димитър Илиев.

Всички участници потвърдиха, че подготовката се движи по предварително заложения план, като се предприемат необходимите действия за гарантиране на сигурността, логистиката и цялостната организация. Обсъдени бяха и мерките, свързани с безопасността на участниците и зрителите, както и с оптималното протичане на състезателния процес.

Официалният старт на Giro d’Italia е на 8 май в Несебър и ще премине през Бургас, Велико Търново, Пловдив и София, като ще остане на територията на страната до 10 май.

БНТ 3 ще излъчи изцяло трите етапа на състезанието.