Подгряването за Джиро д'Италия във Велико Търново започва още на 8 май

Градът ще бъде домакин на втория етап от Обиколката на Италия.

Подгряването за Giro D’Italia във Велико Търново започва още на 8 май, петък, съобщиха от пресцентъра на Община Велико Търново. Очаква се тридневен "Giro маратон". На 9 май – събота, Велико Търново ще бъде финал на втория етап от надпреварата на най-добрите колоездачи в света. Голямото състезание ще бъде подобаващо отбелязано с тридневен маратон от най-разнообразни събития.

Подгряването за Giro D’Italia започва на 8 май – петък. Голяма видеостена край паметника на Асеневци ще излъчва в реално време пробега на колоездачите и първия етап от Несебър до Бургас от 12:00ч. В 18:00 ч. на същото място ще бъде дадено началото на тематично парти с велотренажори и много награди, в 20:00 ч. в петъчната вечер край Асеневци ще пее Михаела Филева.

На 9 май маратонът по улица „Независимост“ и пред Общината – там, където ще бъде финалният спринт, започва в 10:15ч. с музикално дефиле на „Джуниър бенд“ веднага след него – голям парад на всички фолклорни ансамбли, състави и формации от града и общината.

В 12:00 ч. на видеостената пред паметника на Асеневци е началото на директното излъчване на втория етап – Бургас-Велико Търново, с игрите и състезания на велотренажорите, които ще продължат до 20:00 ч.

Малки и големи ще могат да преминат с байкове по трасето на Giro D’Italia във Велико Търново. В 14:00 ч. е стартът на Giro D’Tsarevets – детската колоездачна обиколка по маршрут от Бейския мост в кв. „Света гора“, покрай Царевец и през Стария град, с финал пред паметника на Асеневци.

А в 15:00 ч. от Асеневци започва велообиколката за любители на TarnovoRuns, която също ще премине по целия маршрут.

В минутите преди 17:00 ч. стотиците колоездачи от Обиколката на Италия ще пристигнат във Велико Търново. Най-бавните от групата се очакват около 17:30 ч., а награждаването пред паметника на Васил Левски започва веднага след това.

В 20:00 ч. пред паметника "Асеневци" започва голямото парти с Торино и Пашата.

Събитията продължават и на 10 май – неделя. В 11:00ч. в село Керека е стартът на шосейно и байк състезание, а от 12:00 до 18:00 ч. на видеостената край паметника на Асеневци е излъчването на третия етап от Giro D’Italia – Бургас-София, заедно с игрите с велотренажори.

Община Велико Търново кани всички жители и гости на Старата столица на тридневния Giro маратон и апелира към туристическия и ресторантьорския бранш да работи на пълни обороти и да не затваря в 23:00 ч. Само състезателите и екипите, които идват във Велико Търново, са над 2200, очакват се и десетки хиляди зрители и фенове. Всичко това е отлична възможност за туризма в цялата община, посочват организаторите.

БТА припомня, че във връзка със състезанието ще има временна организация на движението и паркирането във Велико Търново. Временна организация ще и ма и в общините Елена и Лясковец, откъдето също минава колоездачната обиколка.

Обиколката на Италия можете да гледате в ефира на БНТ от 8 до 10 май. Българската национална телевизия ще предложи над 15 часа преки предавания със студийна програма от мястото на събитието в Несебър, Бургас, Велико Търново, Пловдив и София.

