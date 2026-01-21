Подписаха споразумение за участие на БЕХ в проучването на нефт и газ в Черно море

Споразумение за участие на държавата чрез „Български енергиен холдинг“ ЕАД (БЕХ) в проучването на нефт и природен газ в блок „Хан Аспарух“ в Черно море беше подписано днес в Министерския съвет в присъствието на премиера в оставка Росен Желязков и министъра на енергетиката в оставка Жечо Станков.

Съгласно споразумението, сключено между БЕХ, „ОМВ Офшор България“ и „Нюмед Енерджи Балкан Лимитид“, БЕХ ще придобие 10 процента от правата за проучване на нефт и природен газ в блок „1-21 Хан Аспарух“, разположен в изключителната икономическа зона на България в Черно море.

Министър Жечо Станков посочи на церемонията по подписването, че това ще даде шанс за първи път в новата българска история българска компания да участва активно в дейности, свързани с търсене и проучване на нефт и газ на територията на страната. Той обясни, че освен до 30 процента концесионна такса, която държавата ще има възможност да получава при евентуално откритие в дълбоко Черно море, БЕХ ще има възможност със своите инвестиции от 10 процента също да получава своите приходи във връзка с тази стратегическа инвестиция на територията на страната.

Винаги съм твърдял, че най-евтиният газ е нашият собствен газ, българският газ. Затова в момента навлизане на БЕХ в този консорциум е изключително стратегическо, става въпрос за инвестиции в следващите два сондажа, каза Станков. Той добави, че тези инвестиции дават перспектива за сигурност на доставките, за енергийна независимост, за допълнителни приходи в бюджета, които чрез справедливо разпределение на държавния бюджет ще стигат до всички български граждани.