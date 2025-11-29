Подземни води на 40 000 години разкриха в Нова Зеландия

Ново проучване показва, че някои новозеландски кладенци съдържат подземни води на възраст до 40 000 години, предаде агенция Синхуа, цитирайки новозеландски експерти.

Новозеландски учени представиха Национална карта на подземните води, на която е отбелязана тяхната възраст, и инструменти за устойчиво управление на скритите подземни водни ресурси от национално до местно ниво, се казва в съобщение за медиите на Earth Sciences New Zealand в петък.

Шестгодишната изследователска програма е базирана на над 1000 водни проби. За проучването им учените са комбинирали модерни изследователски подходи с традиционните знания на маорите. По този начин експертите се стремят да направят нови открития за възрастта, източника и културните характеристики на подземните водоносни мрежи на Нова Зеландия, се казва в съобщението.

Картата разкрива, че подземните води, захранващи повечето кладенци, са на възраст между една и сто години, но в някои дълбоки кладенци в Таранаки на Северния остров и регионите Марлборо на Южния остров подземните води са на 40 000 години, се казва още в съобщението, цитирано от Синхуа.

Уайрау в Марлборо има най-младите подпочвени води – водата там се е придвижвала през водопреносната система само за две седмици, посочват изследователите. Подпочвените води осигуряват 40 процента от питейната вода на Нова Зеландия и захранват над 80 процента от речните потоци, по този начин допринасят с над 2 милиарда новозеландски долара (1,14 милиарда щатски долара) в първичния сектор на Нова Зеландия, според данните на Earth Sciences New Zealand.

Учените предупреждават, че при новите водопреносни системи съществува риск от замърсяване с живи патогени и нитрати, а по-старите водни системи са изложение на бавно натрупване на замърсители.