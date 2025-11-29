Подземни води на 40 000 години са открити в Нова Зеландия

Ново проучване разкрива, че част от подземните води в Нова Зеландия са… на 40 000 години! Данните идват от национална карта на подземните води, създадена от местни учени и Earth Sciences New Zealand.

Изследването е правено шест години и включва над 1000 проби от различни региони. Учените са комбинирали модерни научни методи с традиционните знания на маорите, за да разберат откъде идва водата и колко дълго се движи под земята.

Повечето подземни води в страната са сравнително млади - между 1 и 100 години. Но в някои дълбоки кладенци на Северния остров (Таранаки) и Южния остров (Марлборо) учените откриват вода, която е престояла под земята десетки хиляди години.

В същото време районът Уайрау в Марлборо има едни от „най-младите“ води – те са се движили под земята само две седмици.

Подпочвените води са супер важни за Нова Зеландия. Те дават 40% от питейната вода и захранват над 80% от реките. Но учените предупреждават: новите системи могат да бъдат застрашени от замърсяване с бактерии и нитрати, а старите от натрупване на вредни вещества. Затова е важно да знаем на колко години е водата и как се движи тя под земята.