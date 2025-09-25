БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Погребение на християнски мъченик разкриха археолозите на Перперикон

Погребение на християнски мъченик разкриха археолозите на Перперикон
Археолозите на Перперикон разкриха погребение на християнски мъченик. Хипотезата им се основава на находките в открития каменен саркофаг от некропола в Южния квартал, в близост до голямата базилика. В него са положени костни останки.

При опитите си да разчетат откритието, учените намират аналогии в научната литература, според която през 5-и - 6-и век се формират култовете към християнските мъченици.

"Неговите кости са били съхранявани някъде другаде и в един момент в началото на 6-и век е направена гробницата, където те са били погребани в нея. Става дума за този драматичен период около приемането на християнството на Перперикон, а именно в първата половина на 5-и век, според хипотезата по която работим", обясни проф. Николай Овчаров. Той допълни, че костите на такива хора вероятно са били съхранявани отделно и когато християнството се утвърдило в скалния град, била построена голямата базилика, около която били полагани останки на мъченици.

На уникалната находка се натъква археологът Милен Камарев от екипа на проф. Овчаров. Той разказа, че при проучването на погребението е установено анатомично разместване на костите: тазът е бил изместен с около 30 сантиметра нагоре, пръстите на краката са подредени в редица, единственото запазено ребро е извън лакътната кост, а черепът е обърнат обратно.

"След като бъдат вдигнати костните останки, може да бъде определено дали върху тях има някакви следи от отсичане, от рязане, но оставяме последната дума на антрополозите", каза Камарев.

Снимки: БТА

До момента в Южния квартал на Перперикон са разкрити над 310 гроба. Проучванията ще продължат още две седмици.

