Полицаи иззеха предполагаеми културни ценности от жилище в шуменско село

Полицаи иззеха 64 предмета, които изглеждат като културно-исторически ценности, и три металдетектора от жилище в шуменското село Мараш, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Предметите са намерени след претърсване на къща в населеното място, в която живеел 37-годишен мъж, около 16.00 ч. вчера, в хода на проведени оперативно-издирвателни действия за престъпления с културно-исторически ценности.

По случая е образувано досъдебно производство.

Полицаи иззеха два металдетектора и предмети с вид на културно-исторически ценности от частен дом в Смядово в началото на март.