Правната комисия отхвърли законопроекта за промени в...
Чете се за: 00:25 мин.
Теменужка Петкова: Заплатите в бюджетния сектор ще бъдат...
Чете се за: 01:45 мин.
Мъж загина след срутване на навес в София, други двама са...
Чете се за: 01:57 мин.
Президентът Румен Радев връчва третия мандат в петък
Чете се за: 00:57 мин.
Парламентът намали лихвите по студентските кредити на 3%
Чете се за: 00:37 мин.
Проверките на НАП: 116 нарушения и 12 наказателни...
Чете се за: 01:57 мин.

Полицейска камера засече лек автомобил, движещ се с близо 120 км/ч в пловдивско село

Чете се за: 01:02 мин.
У нас
В този случай се предвижда спиране от движение на моторното превозно средство, както и глоба в размер на 850 лева и лишаване от правоуправление за срок от 3 месеца

Полицейска камера засече лек автомобил, движещ се с близо 120 км/ч в пловдивско село
Снимка: БТА/Архив
Полицейска камера засече лек автомобил, движещ се с близо 120 км/ч в хисарското село Паничери, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пловдив. Водачът на лек автомобил БМВ се движил с тази скорост в населено място, като камерата на полицията го е засякла на 13 януари.

Освен че карал с превишена скорост, шофьорът направил неправилно изпреварване. Предстои служителите да установят самоличността на извършителя на нарушенията, за да му връчат и съответното наказателно постановление. В този случай се предвижда спиране от движение на моторното превозно средство, както и глоба в размер на 850 лева и лишаване от правоуправление за срок от 3 месеца.

От Областната дирекция на МВР припомнят, че засилените проверки на водачи на моторни превозни средства са част от превантивните мерки, целящи обезпечаване на пътната безопасност и намаляване нивата на пътнотранспортния травматизъм.

#полицията в Пловдив

