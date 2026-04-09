Полицията в Гърция иззе над 26 000 незаконни фойерверки при акция на остров Кос

Гръцката полиция иззе над 26 000 незаконни фойерверки при операция на югоизточния егейски остров Кос.

От полицията съобщиха, че акцията на остров Кос е проведена в рамките на засилените мерки за превенция на инцидентите с пиротехника около празненствата за Великден. Във връзка с откритите фойерверки на остров Кос е задържан 59-годишен гръцки гражданин, се посочва още в изявлението на полицията.

През последните седмици гръцката полиция арестува няколко души заради притежание на фойерверки. Вчера гръцките власти задържаха шестима мъже и една жена от гръцкия остров Хиос, заподозрени в предизвикване на пожар по невнимание при изработване на самоделни фойерверки за традиционната "битка с фойерверки" в нощта преди настъпването на Великден в село Вронтадос.