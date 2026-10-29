Полицията в Ямбол издирва 15-годишно момче, съобщиха от ОДМВР. Издирването е по молба на близките на Давид Великов Атанасов.

На 22 октомври, около 08:00 ч., момчето е напуснало дома си. По последни данни той е забелязан в централната градска част вечерта на 23 октомври и оттогава е в неизвестност.

При предходни случаи на напускане на дома си момчето е било установявано в други региони на страната. Той е контактен и склонен да предоставя неточна информация за себе си.

Давид Атанасов е висок около 150 см, с нормално телосложение, кафяви очи и късо подстригана тъмна коса. Облечен е с черно горнище с качулка, черно долнище и черни маратонки с надпис „Nike“. Няма документ за самоличност.

Полицията и близките на издирвания молят всеки, който има данни за местонахождението му, да се обади на телефон 112 или в най-близкото районно управление на МВР.