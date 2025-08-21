Полицията във Варна издирва 16-годишно момче

Полицията във Варна издирва непълнолетния Георги Диянов Чомаков.

Той е на 16 години, напуснал е автомобила на майка си в района на МОЛ-Варна на 18 август около 14:30 часа и оттогава е в неизвестност.

Снимки: ОДМВР Варна

Според описанието младежът е на видима възраст 16–17 години, висок около 170 см, с нормално телосложение, кестенява коса и кафяви очи. Облеклото, с което е бил, е: сини къси дънки – дълги до коляното, черна тениска с бял джоб и черни маратонки. Носил е чанта за през рамото – черна на цвят, с жълт надпис „САТ“. В себе си няма документи за самоличност, телефон и пари. Който има информация за момчето, може да се обади на телефон 112 или на номерата на всички полицейски управления в област Варна.