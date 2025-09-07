Полша изстрада класирането си в Топ 8 на Евробаскет 2025 (ВИДЕО)

Националният отбор на Полша се пребори за място на четвъртфиналите на Евробаскет 2025. Поляците, които са един от домакините на шампионата се наложиха над Босна и Херцеговина с 80:72 в мач от осминафиналите. В "Арена Рига" момчетата на Игор Миличич не се радваха на най-добрия си старт, тъй като изоставаха с двуцифрена разлика, но сътвориха силен край и удържаха ценната победа. Това бе достатъчно за поляците да откажат сложат край на силното представяне от страна на баскетболистите, водени от Адис Бечирагич.

За "Дружина полска" това е второ поредно европейско първенство, на което продължават в Топ 8. На четвъртфиналите полският тим ще има за съперник отбора на Турция, който елиминира Швеция преди ден.

POLAND ONTO THE QUARTER-FINALS.#EuroBasket — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 7, 2025

Босненците имаха какво да покажат в защита, а чрез Юусуф Нуркич, Джон Робърсън и Един Атич двуцифрената преднина в тяхна полза бе факт. Матеуш Понитка и Доминик Олейничак въдвориха известен ред в полските редици, но символичните гости намираха верните решения в офанзивен план за аванс от 9 точки в края на дебютната част.

Джордан Лойд напомни за реализаторските си качества и един от домакините на шампионата даде да се разбере, че няма да се предаде през втория период. Надстрелването зад арката взе връх и от двете страни, а Робърсън и Атич имаха последната дума, за да могат „змейовете“ да се приберат в съблекалнята при 44:40.

Лойд често се превръщаше в кошмар за босненската защита и при откриването на второто полувреме, доближавайки поляците до обрата. Нуркич бе на точното място в точното време, но Понитка последва примера на своя съотборник и почти собственоръчно позволи на „Дружина полска“ да обърне хода на събитията, както и да се откъсне с точка след 30 минути игра.

Анджей Плюта и Олейничак поставиха силно начало на последната част за полския тим, който започна да се чувства по-комфортно на паркета. Босненците се намираха в нокдаун, особено в нападение, където пропуските се превърнаха във водещ фактор. В последните 56 секунди кош на Лойд направи разликата на един от домакините на шампионата плюс 8 и интригата се изпари.

Джордан Лойд отново нямаше спиране за поляците, този път с 28 точки, като бе 9/9 при стрелбата от линията за изпълнение на наказателни удари. Матеуш Понитка финишира с 19 и 11 борби, Михал Соколовски реализира 10.

Юусуф Нуркич отговори за Босна с 20 точки и 7 борби. Джон Робърсън отбеляза 19 точки, включително и 5 успешни шута от далечна дистанция, но в края на мача получи контузия и не се завърна в игра.