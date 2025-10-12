БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Полша постигна рутинна победа в гостуването на Литва

Милен Костов от Милен Костов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:47 мин.
Спорт
Запази

Себастиан Шимански се разписа от ъглов удар, преди Роберт Левандовски да подпечата трите точки.

Полша
Снимка: БТА
Слушай новината

Полша победи Литва с 2:0 в квалификация за класиране на световното първенство в САЩ, Мексико и Канада през 2026 г.

Гостите поведоха в резултата в Каунас след четвърт час игра. Себастиан Шимански се разписа от ъглов удар.

Единственият точен изстрел за домакините дойде през първото полувреме, но Лукаш Скорупски се справи с него.

След почивката поляците подпечатаха успеха си с нов гол. Роберт Левандовски засече с глава центриране на Шимански.

Полша заема второто място в класирането на група "G" с актив от 13 точки. Литва остава на 4-ата позиция в подреждането с 3 пункта.

#Национален отбор на Литва по футбол #национален отбор по футбол на Полша

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Карлос Насар: Скоро не бях водил такова състезание
1
Карлос Насар: Скоро не бях водил такова състезание
Без нарушения протича изборният ден в Пазарджик, където гласуват за общински съветници
2
Без нарушения протича изборният ден в Пазарджик, където гласуват за...
Добромир Жечев в предаването "Зала на славата"
3
Добромир Жечев в предаването "Зала на славата"
Местни избори в Пазарджик: Рекорден брой кандидати за общински съветници
4
Местни избори в Пазарджик: Рекорден брой кандидати за общински...
Нови правила на ЕС за граничен контрол от днес
5
Нови правила на ЕС за граничен контрол от днес
Софийският маратон променя движението в центъра и днес
6
Софийският маратон променя движението в центъра и днес

Най-четени

Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
1
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
2
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Кога ще пуснат парното в София?
3
Кога ще пуснат парното в София?
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
4
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
5
Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си
6
Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си

Още от: Футбол

Румъния победи Австрия с гол в 95-ата минута
Румъния победи Австрия с гол в 95-ата минута
Дания спечели домакинството си на Гърция с голове през първата част Дания спечели домакинството си на Гърция с голове през първата част
Чете се за: 01:35 мин.
БНТ ще излъчи световната квалификация Испания - България БНТ ще излъчи световната квалификация Испания - България
Чете се за: 00:42 мин.
Добромир Жечев в предаването "Зала на славата" Добромир Жечев в предаването "Зала на славата"
Чете се за: 02:20 мин.
Шотландия и Фарьорските острови постигнаха домакински победи в световните квалификации Шотландия и Фарьорските острови постигнаха домакински победи в световните квалификации
Чете се за: 01:15 мин.
Нидерландия постигна разгромна победа като домакин на Финландия Нидерландия постигна разгромна победа като домакин на Финландия
Чете се за: 01:35 мин.

Водещи новини

Премиерът Желязков призова общините да съберат несъбрани до момента данъци в размер на 1 млрд. лв.
Премиерът Желязков призова общините да съберат несъбрани до момента...
Чете се за: 05:25 мин.
У нас
Франция има ново правителство Франция има ново правителство
Чете се за: 00:20 мин.
По света
Отново тапи: Къде от утре ще спира трафикът на "Тракия" по 4 пъти на ден? Отново тапи: Къде от утре ще спира трафикът на "Тракия" по 4 пъти на ден?
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Товарен кораб потъна в нашата акватория на Черно море Товарен кораб потъна в нашата акватория на Черно море
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Жечо Станков пред БНТ: „Превантивното изключване е по-важно...
Чете се за: 10:35 мин.
У нас
Крехкият мир в Газа: Обратно броене в Израел в очакване на заложниците
Чете се за: 04:47 мин.
По света
Икона на стил, хумор и човечност - с какво светът ще запомни...
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Местни избори в Пазарджик: Рекорден брой кандидати за общински...
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ