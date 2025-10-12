Полша постигна рутинна победа в гостуването на Литва

Полша победи Литва с 2:0 в квалификация за класиране на световното първенство в САЩ, Мексико и Канада през 2026 г.

Гостите поведоха в резултата в Каунас след четвърт час игра. Себастиан Шимански се разписа от ъглов удар.

Единственият точен изстрел за домакините дойде през първото полувреме, но Лукаш Скорупски се справи с него.

След почивката поляците подпечатаха успеха си с нов гол. Роберт Левандовски засече с глава центриране на Шимански.

Полша заема второто място в класирането на група "G" с актив от 13 точки. Литва остава на 4-ата позиция в подреждането с 3 пункта.