Шеста световна титла за Ружди Ружди в тласкането на гюле
НА ЖИВО: България - Италия 0:0, финал на световното първенство по волейбол
Днес от 13:30 часа БНТ1 съвместно с Maкс Спорт 2 ще излъчат финала на световното първенство по волейбол за мъже между България и Италия. Правата за излъчване са предоставени безвъзмездно от А1 България и Mакс Спорт

Полша се окичи с бронза на световното по волейбол

Първо бронзово отличие в историята на поляците.

Полша се окичи с бронза на световното по волейбол
Националният отбор на Полша се пребори за бронзовите медали на световното първенство по волейбол за мъже във Филипините. Съставът на Никола Гърбич надигра Чехия с 3:1 (25:18, 23:25, 25:22, 25:21) в мача за третото място, който се изигра в Пасай Сити.

„Дружина полска“ достигна до отличията на четвърти пореден Мондиал. За поляците това бе шесто отличие от световен шампионат и първи бронз. Те са световни шампиони от Мексико 1974, Полша 2014 и Италия/България 2018, а освен това са и сребърни медалисти от последния турнир през 2022, който организираха заедно със Словения.

Остатъкът от мача бе доминиран от поляците и те затвориха последните две части рутинно, на втори геймбол. Уилфредо Леон бе най-резултатен с 26 точки, а Кевин Шашак добави девет с три аса. За чехите с 19 пункта се отличи Лукаш Вашина.

Чехите, първи исторически домакини на финали през 1949, не са печелили медал от турнира в България през 1970, когато бяха трети. Те са двукратни световни шампиони от 1956 и 1966 като Чехословакия и са равни по отличия с Полша с по шест.

Вторият в историята финал за България започва в 13:30 часа българско време и ще бъде предаван на живо в ефира на БНТ1. Студиото ни започва в 12:25. Правата за излъчване са предоставени безвъзмездно от А1 България и MAX Sport.

Джанлоренцо Бленджини: Трябва да покажем възможно най-доброто
Джанлоренцо Бленджини: Трябва да покажем възможно най-доброто
Георги Сеганов: Симеон Николов е феномен с изключителни физически и технически качества Георги Сеганов: Симеон Николов е феномен с изключителни физически и технически качества
България на прага на първо злато от световни първенства България на прага на първо злато от световни първенства
Какво пренесе селекционерът Бленджини от Италия в националния отбор на България Какво пренесе селекционерът Бленджини от Италия в националния отбор на България
Димо Тонев: Климатът за работа в националния отбор е невероятен Димо Тонев: Климатът за работа в националния отбор е невероятен
НА ЖИВО: България - Италия 0:0, финал на световното първенство по волейбол НА ЖИВО: България - Италия 0:0, финал на световното първенство по волейбол
НА ЖИВО: България - Италия 0:0, финал на световното първенство по волейбол
НА ЖИВО: България - Италия 0:0, финал на световното първенство по...
