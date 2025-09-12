БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Полша затвори границите с Беларус: Каква е реакцията на Москва?

Христо Ценов
Чете се за: 00:50 мин.
По света
От Москва заявиха, че затварянето на граници е опит да се засили напрежението

полша близо открит конфликт втората световна война насам туск свалянето руски дронове
Призив от Москва към Варшава да отвори отново границите с Беларус.

Полша затвори северната си граница в отговор на съвместните военни учения между Москва и Минск "Запад", които ще се състоят между 12 и 16 септември.

Мярката влезе в сила в полунощ и засяга всички контролно-пропускателни пунктове. От Москва заявиха, че затварянето на граници е опит да се засили напрежението.

Военното учение "Запад" пресъздава превземането на Сувалки - коридор, който свързва Беларус с Калининград и който е от огромно стратегическо значение и за Русия, и за НАТО.

