Полша затвори границите с Беларус: Каква е реакцията на Москва?

От Москва заявиха, че затварянето на граници е опит да се засили напрежението
Призив от Москва към Варшава да отвори отново границите с Беларус.
Полша затвори северната си граница в отговор на съвместните военни учения между Москва и Минск "Запад", които ще се състоят между 12 и 16 септември.
Мярката влезе в сила в полунощ и засяга всички контролно-пропускателни пунктове. От Москва заявиха, че затварянето на граници е опит да се засили напрежението.
Военното учение "Запад" пресъздава превземането на Сувалки - коридор, който свързва Беларус с Калининград и който е от огромно стратегическо значение и за Русия, и за НАТО.