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Поляк е новият треньор на Академик Бултекс (Пловдив)

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Начело на "студентите" застава Давид Мазур.

Давид Мазур
Снимка: БК Академик Пловдив
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Баскетболният Академик Бултекс (Пловдив) има нов старши треньор, съобщиха от клуба. Начело на "студентите" застава полският специалист Давид Мазур.

45-годишният наставник има богат опит, като е работил на всички нива в полския баскетбол – както в клубни, така и в национални отбори. През 2018 година завършва престижната програма на ФИБА Европа - FIBA Europe Coaching Certificate (FECC).

За първи път в кариерата си Мазур ще води отбор извън пределите на Полша. През годините той е участвал в развитието на редица талантливи баскетболисти, сред които и Джереми Сочан, който стана шампион в Националната баскетболна асоциация (НБА) с отбора на Ню Йорк Никс през този сезон.

В момента Давид Мазур е и координатор в Полската баскетболна федерация, където организира семинари и конференции, насочени към развитието на млади баскетболисти и треньори.

Сред най-значимите му успехи е спечелената европейска титла в Дивизия Б с националния отбор на Полша до 16 години през 2019 година.

"Пожелаваме на Давид Мазур много успехи, здраве и незабравими моменти с нашия отбор през новия сезон", написаха от Академик (Пловдив).

#Давид Мазур #БК Академик Бултекс 99

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