Задържаха служители на "Пътна полиция" в Хасково
Чете се за: 00:57 мин.

Поражение за Лиа Каратанчева на старта на тенис турнира от сериите WTA 125 в Тампико (Мексико)

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 00:57 мин.
Спорт
Лиа Каратанчева
Снимка: БФ Тенис
Лиа Каратанчева загуби още на старта на тенис турнира на твърда настилка от сериите WTA 125 в Тампико (Мексико) с награден фонд 115 хиляди долара.

308-ата в света Каратанчева загуби от поставената под номер 2 Петра Марчинко (Хърватия) с 2:6, 2:6 за около час на корта. 19-годишната хърватка стартира силно със серия от пет поредни гейма, с което си осигури успеха в първия сет, а във втората част поведе с 4:0 и до края 125-ата в световната ранглиста Марчинко контролираше срещата.

22-годишната софиянка имаше проблеми на сервис, като допусна шест пробива и спечели едва 20 от 51 разиграни точки (39%) при собственото си подаване срещу 64% (28 от 44) в същия показател на съперничката.

#Лиа Каратанчева

