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Пореден бунт в гръцки мигрантски лагер край българската граница

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БНР
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пореден бунт гръцки мигрантски лагер българската граница
Снимка: АП/БТА - архив
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Гръцките власти увеличиха полицейския контрол на пътя Серес – Промахон поради напрежение в бежански лагер. В рамките на седмица за втори път мигрантите направиха опит да напуснат лагера като унищожиха част от сградите и пробиха оградата. Полицията използва сълзотворен газ, за да спре протестите.

Мигрантите са предимно от Египет и Бангладеш и съгласно новия закон нямат право да напускат лагера. Те са без право на убежише и ще ги върнат обратно.

Над 100 души са се опитали да избягат, но полицията е спряла действията им, съобщават от охраната на лагера.

Преди няколко дни съдът в Серес осъди 23 мигранти на затвор от 26 месеца и глоба от 3000 евро да нападение с камъни на полицейската охрана на лагера. Още 13 избягали мигранти се издирват.

Министърът по миграцията Танос Плеврис каза, че неподчинението на лица без бежански статут не променя политиката на Гърция към връщане обратно на тези лица.

Пред чужденците, влезли незаконно в Гърция, има само една перспектива – затвор или връщане обратно, подчерта министър Плеврис. Той коментира и съвместната акция с България и Кипър по връщане на мигранти.

#край българската граница #гръцки мигрантски лагер #бунт

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