Пореден категоричен успех за Марица (Пловдив) в НВЛ

Марица (Пловдив) записа втора поредна победа от началото на новия сезон в Националната волейболна лига за жени. „Жълто-сините“ спечелиха пловдивското дерби с Марица 2022 с 3:0 (25:17, 25:14, 25:14) в среща от втория кръг на първенството, играна в зала „Строител“.

Шампионките бяха повече от убедителни в своето представяне в хода на целия двубой. След 9:7 в тяхна полза в първия гейм те направиха серия от пет поредни точки, за да се откъснат с 14:7 и до края не изпуснаха аванса си, за да поведат в резултата след 25:17.

Във втората „жълто-сините“ бяха още по-категорични в представянето си, след като взеха контрола върху случващото се на полето още в самото начало и уверено поддържаха разлика в точките, за да могат в крайна сметка да затворят гейма с 25:14.

Това пречупи съпротивителните сили на отбора на Марица 2022, който не успя да се противопостави и в третата част, която също отиде на сметката на шампионките след 25:14.

В следващия си мач в сряда „жълто-сините“ посрещат черногорския Херцег Нови в среща-реванш от втория квалификационен кръг в Шампионската лига. Двубоят е от 18:30 часа в зала „Колодрума“ в Пловдив.

За Марица 2022 пък това бе второ поредно поражение от началото на сезона в НВЛ.

В друга среща от кръга Драгоман победи с 3:0 (25:9, 25:14, 25:14) у дома ВА Стойчев-Казийски.