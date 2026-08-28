Поредно огнище на шарка по овцете е регистрирано в Симеоновградско

Поредно огнище на шарка по овцете е регистрирано в симеоновградското село Тянево, съобщават от Българската агенция по безопасност на храните. Става въпрос за вторично огнище в обект с 12 животни. Собственикът е подал сигнал за съмнение за заболяването.

Определена е 5-километрова защитна зона около огнището, в която влизат селата Тянево и Дряново от община Симеоновград, както и село Овчарово от община Харманли.

В 20-километровата надзорна зона попадат редица селища от областите Хасково и Стара Загора: 6 села от община Симеоновград, град Харманли и 12 села от общината, 3 от община Тополовград, димитровградското село Светлина, в област Стара Загора град Гълъбово и 9 села от общината,5 села от община Раднево и две от община Опан.

В тези населени места се въвеждат ограничителни мерки, включително забрана за придвижване на овце и кози, както и отглеждането им при оборен режим.

По-рано през август второ огнище пак в симеоновградското село Тянево бе регистрирано в животновъден обект на 50 метра от друг, където преди това бяха заразени 137 овце. Огнище на шарка по дребните преживни животни бе установено и в животновъден обект с около 80 овце в хасковското село Конуш.

Заболяването не е опасно за хората, но при разпространение нанася значителни икономически щети, посочват от БАБХ.