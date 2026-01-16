БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Поредно съдебно решение, свързано с пълномощията на варненския кмет

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Светлана Ганчева
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Запази
първи работен ден благомир коцев ареста зареден съм отпочинал
Слушай новината

Варненският административен съд образува дело срещу мълчаливия отказ на Общинската избирателна комисия в града, която още не се е произнесла за пълномощията на кмета на Община Варна Благомир Коцев. В жалбата е посочено, че мълчанието на ОИК - Варна представлява незаконосъобразен мълчалив отказ на институцията да изпълни свое императивно задължение по Закона за местното самоуправление.

Жалбоподателят напомня, че срокът за произнасяне е 14-дневен, а жалби по повод колко дни отпуск е ползвал Благомир Коцев и дали не е надхвърлил разрешения от закона срок, са заведени на 4 и 21 ноември миналата година, с последвало правно напомняне от 13 януари тази година.

Жалбите относно отпуските на варненския кмет са подадени от Биляна Якова, бивш ръководител на проекта за интегриран градски проект и свидетел по делото срещу варненския кмет.

ОИК - Варна насрочи две заседания по казуса - на 23 ноември и на 23 декември миналата година, които не стигнаха до решение, но предизвикаха сериозни протести.

#кмет на Варна Благомир Коцев #ОИК Варна

Последвайте ни

ТОП 24

Три жени загинаха при пожар в София
1
Три жени загинаха при пожар в София
Заради сделката на ЕС с Меркосур - българските земеделци готови за протест
2
Заради сделката на ЕС с Меркосур - българските земеделци готови за...
Без отопление на фона на екстремни студове в Украйна
3
Без отопление на фона на екстремни студове в Украйна
РЗИ - София състави акт на кмета Васил Терзиев заради кризата с боклука
4
РЗИ - София състави акт на кмета Васил Терзиев заради кризата с...
Маскирани нападатели обраха над 80 000 евро от инкасо в Ихтиман
5
Маскирани нападатели обраха над 80 000 евро от инкасо в Ихтиман
Разследват Божидар Бобоков за притежание на наркотици с цел разпространение
6
Разследват Божидар Бобоков за притежание на наркотици с цел...

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
2
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
3
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени ядра от планините
4
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени...
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
5
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Мистерия в небето над Северозападна България
6
Мистерия в небето над Северозападна България

Още от: Регионални

Пред посолството на Техеран се проведе протест подкрепа на народа на Иран
Пред посолството на Техеран се проведе протест подкрепа на народа на Иран
Ограничено е движението по Е-79 в началото на околовръстния път в Монтана Ограничено е движението по Е-79 в началото на околовръстния път в Монтана
Чете се за: 00:35 мин.
Задържаха двама мъже за измами с фалшиви пари и документи Задържаха двама мъже за измами с фалшиви пари и документи
Чете се за: 02:25 мин.
Неправилна употреба на отоплителни уреди и небрежност към повредени кабели са най-честите причини битовите пожари Неправилна употреба на отоплителни уреди и небрежност към повредени кабели са най-честите причини битовите пожари
Чете се за: 03:42 мин.
Двама загинаха при катастрофа на главния път София - Варна Двама загинаха при катастрофа на главния път София - Варна
Чете се за: 00:52 мин.
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница"и "Обеля" От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница"и "Обеля"
Чете се за: 02:07 мин.

Водещи новини

Кога ще са предсрочните избори и кой ще е служебен премиер
Кога ще са предсрочните избори и кой ще е служебен премиер
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Курс към избори: АПС получиха и върнаха третия мандат (ОБЗОР) Курс към избори: АПС получиха и върнаха третия мандат (ОБЗОР)
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Правната комисия заседава за правилата за вота Правната комисия заседава за правилата за вота
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Маскирани нападатели обраха над 80 000 евро от инкасо в Ихтиман Маскирани нападатели обраха над 80 000 евро от инкасо в Ихтиман
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Затвориха завода, замърсявал въздуха във Велико Търново
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Освободиха Бобоков-младши срещу 5000 лева парична гаранция
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Перник заживява с магията на маскарадните игри, започна "Сурва...
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Белият дом обяви списък с имената на членовете на Съвета за мир в Газа
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ