Поредно съдебно решение, свързано с пълномощията на варненския кмет

Варненският административен съд образува дело срещу мълчаливия отказ на Общинската избирателна комисия в града, която още не се е произнесла за пълномощията на кмета на Община Варна Благомир Коцев. В жалбата е посочено, че мълчанието на ОИК - Варна представлява незаконосъобразен мълчалив отказ на институцията да изпълни свое императивно задължение по Закона за местното самоуправление.

Жалбоподателят напомня, че срокът за произнасяне е 14-дневен, а жалби по повод колко дни отпуск е ползвал Благомир Коцев и дали не е надхвърлил разрешения от закона срок, са заведени на 4 и 21 ноември миналата година, с последвало правно напомняне от 13 януари тази година.

Жалбите относно отпуските на варненския кмет са подадени от Биляна Якова, бивш ръководител на проекта за интегриран градски проект и свидетел по делото срещу варненския кмет.

ОИК - Варна насрочи две заседания по казуса - на 23 ноември и на 23 декември миналата година, които не стигнаха до решение, но предизвикаха сериозни протести.