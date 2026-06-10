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Португалия е фаворит №1 сред българските фенове преди старта на Мондиал 2026

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Франция, Испания, Нидерландия и Бразилия също са сред най-предпочитаните кандидати за световната титла

Португалия е фаворит №1 сред българските фенове преди старта на Мондиал 2026
Снимка: AP Photo

Броени часове преди началото на световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада, интересът към надпреварата е огромен, а предпочитанията на българските фенове вече очертават любопитна картина за потенциалния нов световен шампион.

Според обобщени данни за потребителските прогнози у нас, най-голямо доверие преди старта на Мондиал 2026 получава националният отбор на Португалия. Тимът, воден от поколение, съчетаващо опит и талант, е предпочитан пред останалите фаворити за световната титла.

Сред най-подкрепяните отбори са още Нидерландия, Франция, Испания и Бразилия. Именно тези пет селекции събират близо две трети от всички прогнози за бъдещия шампион на планетата.

В индивидуалните отличия също няма ясно изразен фаворит. Сред най-често посочваните кандидати за голмайстор на турнира попадат имена като Игор Тиаго, Хари Кейн, Килиан Мбапе, Ламин Ямал и Усман Дембеле.

Любопитна е тенденцията, че в държавите с участващи национални отбори феновете най-често застават зад своите представители. В Аржентина огромното мнозинство вярва в нов триумф на световния шампион, докато в Бразилия, Германия и Португалия също преобладава подкрепата за местните национални селекции.

За разлика от тях, в страни без представител на Мондиала, каквато е и България, симпатиите са насочени основно към традиционните футболни сили. Португалия, Испания и Франция се открояват като едни от най-предпочитаните фаворити за спечелването на най-престижния трофей в световния футбол.

Дали очакванията на феновете ще се оправдаят, предстои да стане ясно през следващите седмици, когато 48 национални отбора ще се впуснат в битката за световната корона.

#Мондиал 2026 #Национален отбор на Португалия по футбол

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