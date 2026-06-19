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Португалският футболист Бубакар Хане ще играе в Спартак 1918 със свободен трансфер от Добруджа

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Спорт
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По-рано днес от Спартак 1918 Варна съобщиха за привличането на още едно португалско крило Анхел Гомес.

Бубакар Хане
Снимка: Фейсбук / Добруджа

Спартак 1918 Варна привлече португалския футболист Бубакар Хане със свободен трансфер от изпадналия във втора лига Добруджа, съобщиха от варненския футболен клуб.

27-годишното крило е юноша на Пасош Ферейра, а в своята кариера е носил екипите на младежкия отбор на английския Уулвърхямптън, на Жил Висенте, Вилавердензе и Униао Тореензе в родината си, на испанския Хумия, на румънския Арджеш и на катарския Ал-Месаймеер.

Хане разполага със сериозен международен опит, включително над 20 мача в португалската елитна лига, над 30 срещи в португалската Втора дивизия, както и над 10 двубоя в английската Висша лига 2.

Футболистът вече познава българския футбол, след като през пролетта записа 8 мача с 1 асистенция за Добруджа.

"Спартак Варна пожелава на Бубакар Хане здраве, успехи и много силни изяви на терена", написаха от варненския клуб.

По-рано днес от Спартак 1918 Варна съобщиха за привличането на още едно португалско крило Анхел Гомес.

#Бубакар Хане #ФК Спартак 1918

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