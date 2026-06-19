Португалският футболист Бубакар Хане ще играе в Спартак 1918 със свободен трансфер от Добруджа

По-рано днес от Спартак 1918 Варна съобщиха за привличането на още едно португалско крило Анхел Гомес.
Спартак 1918 Варна привлече португалския футболист Бубакар Хане със свободен трансфер от изпадналия във втора лига Добруджа, съобщиха от варненския футболен клуб.
27-годишното крило е юноша на Пасош Ферейра, а в своята кариера е носил екипите на младежкия отбор на английския Уулвърхямптън, на Жил Висенте, Вилавердензе и Униао Тореензе в родината си, на испанския Хумия, на румънския Арджеш и на катарския Ал-Месаймеер.
Хане разполага със сериозен международен опит, включително над 20 мача в португалската елитна лига, над 30 срещи в португалската Втора дивизия, както и над 10 двубоя в английската Висша лига 2.
Футболистът вече познава българския футбол, след като през пролетта записа 8 мача с 1 асистенция за Добруджа.
"Спартак Варна пожелава на Бубакар Хане здраве, успехи и много силни изяви на терена", написаха от варненския клуб.
По-рано днес от Спартак 1918 Варна съобщиха за привличането на още едно португалско крило Анхел Гомес.