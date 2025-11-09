БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Поскъпване при основните храни, поевтиняване при зеленчуците

Повечето основни хранителни стоки и плодове поскъпват, докато цените на повечето зеленчуци се понижават на борсите у нас през седмицата, показват данните от седмичния бюлетин на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата.

Индексът на тържищните цени, който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, се покачва тази седмица с 0,26 процента до 2,327 пункта. Миналата седмица ИТЦ беше на ниво от 2,321 пункта. Базовото равнище на ИТЦ - 1,000 пункта, е от 2005 година.

Цената на кашкавал "Витоша" се вдига с 0,43 на сто до 18,07 лева за килограм, докато кравето сирене поевтинава с 1,20 на сто до 12 лева за килограм. Киселото мляко (3 и над 3 процента масленост) е с 2,17 на сто нагоре и се продава по 1,41 лева за кофичка от 400 гр., а прясното мляко се търгува с 1,38 на сто повече до 2,35 лева за литър. Замразеното пилешко месо поскъпва с 0,37 на сто до 7,09 лева за килограм, а яйцата (размер М) - с 4,71 на сто до 0,40 лева за брой на едро. Цената на кравето масло (пакетче от 125 грама) е по-висока с 0,76 на сто и то се предлага по 3,18 лева за брой.

Оризът е с 1,20 на сто нагоре до 3,37 лева за килограм. С 1,55 на сто поскъпва зрелият фасул и се търгува по 4,20 лева за килограм. Цената на лещата спада с 0,34 на сто до 4,10 лева за килограм.

Брашното тип 500 е нагоре с 0,68 на сто до 1,49 лева за килограм. Олиото също поскъпва - с 3,64 на сто до 3,30 на лева за литър. Цената на захарта се вдига с 1,10 на сто до 1,83 лева за килограм.

При плодовете най-много поскъпват ябълките, които са с 6,90 на сто нагоре и се предлагат по 2,51 лева за килограм. Цената на гроздето се вдига с 4,10 на сто до 3,30 лева за килограм. Бананите се търгуват по 2,81 лева за килограм или с 0,07 на сто повече. Поевтиняват лимоните - с 0,80 на сто до 3,71 лева за килограм, и портокалите - с 5,87 на сто до 2,77 лева за килограм.

При зеленчуците, наблюдавани от ДКСБТ, и тази седмица най-много поскъпват тиквичките - с 29,87 на сто до 2,20 лева за килограм. Поскъпват също зелените чушки - с 10,87 на сто до 2,08 лева за килограм, и краставиците, които са нагоре с 6,24 на сто до 3,27 лева за килограм. Останалите зеленчуци поевтиняват, показват данните. Цената на доматите пада с 6,34 на сто и те се търгуват по 2,72 лева за килограм. При червените чушки поевтиняването е с 1,05 на сто до 2,27 лева за килограм. По-евтини са също картофите - с 6,93 на сто до 0,94 лева за килограм, зелето - със 7,66 на сто до 0,94 лева за килограм, морковите - с 2,44 на сто до 1,13 лева за килограм. Цената на зрелия лук кромид също е надолу - с 3,20 на сто надолу и той се търгува по 1,03 лева за килограм.

